Colo Colo arrancó con todo su participación en la Copa Chile 2026. Los albos derrotaron a domicilio a Deportes Recoleta por 3-0 y estiraron su buen momento deportivo, que les permitió cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional 2025.

Tras la victoria, Lautaro Pastrán entregó las claves de su renacer futbolístico y Arturo Vidal abordó un tema clave: su futuro en el club. El King reconoció estar contento en el Estadio Monumental y confesó que quiere seguir vistiendo la camiseta del Cacique.

“Voy a seguir jugando, estoy disfrutando al máximo y cada vez me siento mejor en esa posición”, dijo el mediocampista que esta temporada pasó al fondo para transformarse en un líbero en el esquema de Fernando Ortiz.

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