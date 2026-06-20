Luego de cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional como líder exclusivo, Colo Colo ya alista su debut en la Copa Chile 2026, donde integra el Grupo E junto a O’Higgins, Unión Española y Deportes Recoleta. Ante estos últimos justamente hará su estreno en el Estadio Santa Laura.

Para este compromiso, Fernando Ortiz saltará con lo mejor que tiene a la cancha y la principal sorpresa será la inclusión de Maximiliano Romero, quien reemplazará a Javier Correa, que no estará presente debido a una sobrecarga muscular.

Otra de las novedades son las salidas de la oncena titular de Diego Ulloa y Leandro Hernández, quienes le dejaron su puesto a Erick Wiemberg y Álvaro Madrid, respectivamente.

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