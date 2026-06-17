Colo Colo cerró la primera rueda en lo más alto del Campeonato Nacional y ya piensa en el mercado de pases, donde espera potenciar su plantel para ir con todo por el título en la segunda parte del año.

En ese sentido, uno de los nombres que interesa a Blanco y Negro es el de Luciano Cabral. El volante ofensivo que actualmente milita en Independiente ha estado en el radar de los albos desde hace algún tiempo, pero ahora su opción podría ser más concreta, puesto que en el Estadio Monumental barajan una fórmula para concretar su fichaje.

¿Cuál es la fórmula de Colo Colo para fichar a Luciano Cabral?

De acuerdo a la información entregada por Radio Cooperativa, una de las opciones que maneja Colo Colo es incluir a Claudio Aquino en una eventual negociación con Independiente por Luciano Cabral.

Según la citada fuente, el elenco de Avellaneda está evaluando las características del ex Vélez Sarsfield para concretar una posible operación con el Cacique.

Sin embargo, por el momento no habrían conversaciones avanzadas ni tampoco un ofrecimiento formal por parte de Blanco y Negro, pero la posibilidad podría tomar fuerza con el correr de los días.

Colo Colo quiere reforzar el mediocampo

La irregular temporada de Claudio Aquino, la cual ha estado marcada por las lesiones, provocó que Colo Colo tenga como principal objetivo para el mercado de pases sumar a un volante ofensivo.

Uno de los grandes anhelos del club es Diego Valdés, quien fue dirigido por Fernando Ortiz en el América de México y a quien habría pedido el propio DT para sumarlo a su plantel en los albos.

De hecho, según informó el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, Blanco y Negro podría hacer una oferta formal a Vélez por el chileno en las próximas horas.

De igual forma, en Macul observan la situación de Luciano Cabral, otra de las obsesiones del club en el último tiempo, como posible alternativa en la zona del mediocampo.