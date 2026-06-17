Datos Clave Fallo postergado: El Tribunal de Disciplina no tomó una decisión sobre Javier Correa y dio plazo hasta el próximo martes para presentar nuevas observaciones. Pese a todo, el delantero podrá jugar la Copa Chile. Guerra en el mercado: Universidad Católica podría meterse en la pelea por fichar a Diego Valdés si se concreta la salida de Matías Palavecino al fútbol mexicano, complicando el gran anhelo de Blanco y Negro. Reencuentro copero: Este sábado ante Recoleta, el Cacique se topará con cuatro exalbos, incluyendo al recién fichado Felipe Flores, además del arquero Jaime Vargas, quien estuvo a un paso de llegar a Macul.

El pitazo final de la primera rueda no trajo consigo el descanso esperado en el Estadio Monumental. Por el contrario, la agenda de Colo Colo se intensificó en múltiples frentes. En el ámbito deportivo, Fernando Ortiz afina las piezas para el inminente debut del equipo en la Copa Chile, un torneo que asume un rol protagónico en la obligación de conseguir pasajes internacionales. El estreno frente a Deportes Recoleta traerá consigo un particular componente nostálgico, cruzando los caminos del Cacique con varios jugadores que alguna vez defendieron, con distinta suerte, el escudo albo.

Mientras el plantel se enfoca en el césped, los escritorios de Blanco y Negro echan humo. La incertidumbre reglamentaria en torno a la figura de Javier Correa mantiene en vilo la planificación ofensiva para la Liga de Primera, luego de un inesperado giro procesal en el Tribunal de Disciplina. A esto se suma un mercado de pases invernal que promete ser feroz: la irrupción de clásicos rivales amenazando los fichajes prioritarios de la gerencia deportiva y los conflictos contractuales con las “joyas” de la cantera configuran un miércoles cargado de tensión y urgencias en Macul.

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