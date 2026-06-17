Noticias de Colo Colo hoy 17 de junio: La amenaza de la UC por Diego Valdés, la burla de Thompson y el morbo en Copa Chile
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Carla Bernucci
El "Eterno Campeón" prepara su debut en la Copa Chile ante Deportes Recoleta, un duelo marcado por el morbo de enfrentar a varios "viejos conocidos". En los escritorios, el Tribunal de Disciplina alarga el suspenso por el castigo a Javier Correa, Universidad Católica amenaza el fichaje estrella de Diego Valdés, y Jordhy Thompson rompe el silencio ante los rumores de su futuro.
El pitazo final de la primera rueda no trajo consigo el descanso esperado en el Estadio Monumental. Por el contrario, la agenda de Colo Colo se intensificó en múltiples frentes. En el ámbito deportivo, Fernando Ortiz afina las piezas para el inminente debut del equipo en la Copa Chile, un torneo que asume un rol protagónico en la obligación de conseguir pasajes internacionales. El estreno frente a Deportes Recoleta traerá consigo un particular componente nostálgico, cruzando los caminos del Cacique con varios jugadores que alguna vez defendieron, con distinta suerte, el escudo albo.
Mientras el plantel se enfoca en el césped, los escritorios de Blanco y Negro echan humo. La incertidumbre reglamentaria en torno a la figura de Javier Correa mantiene en vilo la planificación ofensiva para la Liga de Primera, luego de un inesperado giro procesal en el Tribunal de Disciplina. A esto se suma un mercado de pases invernal que promete ser feroz: la irrupción de clásicos rivales amenazando los fichajes prioritarios de la gerencia deportiva y los conflictos contractuales con las “joyas” de la cantera configuran un miércoles cargado de tensión y urgencias en Macul.
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Sigue en Alairelibre.cl todos los detalles de la postergación del Tribunal sobre Javier Correa, el tira y afloja por Diego Valdés en el mercado de pases y la previa minuto a minuto del debut en Copa Chile.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).