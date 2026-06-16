Noticias de Colo Colo hoy 16 de junio: El ultimátum por Diego Valdés, el obstáculo por Hernández y el día “D” de Javier Correa
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Carla Bernucci
El mercado de pases se agita en Macul y Blanco y Negro ya definió a su prioridad máxima para el mediocampo: Diego Valdés. Mientras la dirigencia acelera para concretar el fichaje y acerca posturas con Jean Meneses, enfrenta un duro gallito con Fernando Felicevich por la renovación de Leandro Hernández. En paralelo, Javier Correa se juega su semestre ante el Tribunal de Disciplina.
El silencio de la pausa de mitad de temporada en el Estadio Monumental es solo una ilusión. En los pasillos de Blanco y Negro, la maquinaria trabaja a máxima capacidad para cerrar un mercado de pases invernal que se anticipa crucial para las aspiraciones de título. Con el liderato asegurado, Fernando Ortiz ya rayó la cancha y entregó sus exigencias a la gerencia deportiva liderada por Daniel Morón, apuntando todos los dardos a un volante creativo de jerarquía internacional y un extremo con experiencia probada en el medio local.
Pero no todo son incorporaciones en la agenda de Colo Colo. Mientras las negociaciones por los refuerzos avanzan con sigilo, la concesionaria enfrenta su propio laberinto interno para asegurar a las joyas de la cantera ante las presiones de las agencias de representación. A esta tensión de escritorio se suma la incertidumbre reglamentaria: hoy es el día “D” en Quilín para el goleador albo, en una audiencia que podría marcar el destino de la ofensiva colocolina para la segunda rueda.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).