Datos Clave El anhelado “10”: Radio ADN reveló que Diego Valdés es la prioridad absoluta de ByN. Vélez Sarsfield ya está en conocimiento y espera una oferta formal para destrabar su salida antes del 19 de junio. Conflicto por el canterano: La renovación de Leandro Hernández está congelada debido a una política del club de no incluir cláusulas de salida, exigencia inamovible por parte de la agencia que lo representa (Vibra Fútbol). Defensa estratégica: Javier Correa comparece hoy ante el Tribunal tras sus polémicos dichos contra el árbitro Gamboa. Los abogados albos usarán el “Caso Marcelo Díaz” de 2024 para evitar un castigo ejemplar.

El silencio de la pausa de mitad de temporada en el Estadio Monumental es solo una ilusión. En los pasillos de Blanco y Negro, la maquinaria trabaja a máxima capacidad para cerrar un mercado de pases invernal que se anticipa crucial para las aspiraciones de título. Con el liderato asegurado, Fernando Ortiz ya rayó la cancha y entregó sus exigencias a la gerencia deportiva liderada por Daniel Morón, apuntando todos los dardos a un volante creativo de jerarquía internacional y un extremo con experiencia probada en el medio local.

Pero no todo son incorporaciones en la agenda de Colo Colo. Mientras las negociaciones por los refuerzos avanzan con sigilo, la concesionaria enfrenta su propio laberinto interno para asegurar a las joyas de la cantera ante las presiones de las agencias de representación. A esta tensión de escritorio se suma la incertidumbre reglamentaria: hoy es el día “D” en Quilín para el goleador albo, en una audiencia que podría marcar el destino de la ofensiva colocolina para la segunda rueda.

Campeonato Nacional De brillar en México a Chile: el equipo sorpresa amarra a su primer refuerzo El mediocampista ya entrena bajo las órdenes del club dueño de su pase.

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Sigue en Alairelibre.cl la resolución en vivo del Tribunal de Disciplina sobre Javier Correa, el desarrollo de la oferta formal por Diego Valdés y todas las movidas en el mercado de pases del Cacique.