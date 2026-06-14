Datos Clave La voz de Vidal: Arturo Vidal aseguró que Colo Colo no necesita refuerzos para el segundo semestre. El plan del club: La dirigencia y Fernando Ortiz buscan un extremo y un volante ofensivo en el mercado. Cierre de rueda: Colo Colo goleó 3-0 a Cobresal y cerró la primera rueda como líder con 36 puntos.

Arturo Vidal abrió un debate en Colo Colo justo al cierre de la primera rueda. El capitán del Cacique aseguró que el equipo no necesita refuerzos para el segundo semestre, justo después de golear por 3-0 a Cobresal, con tantos de Lautaro Pastrán, Víctor Felipe Méndez y Jeyson Rojas, y cerrar como “campeón de invierno” con 36 puntos. Su postura choca con lo que se planea al interior de las oficinas de Blanco y Negro.

El triunfo en el Estadio Monumental dejó al Cacique con 12 puntos de ventaja sobre Coquimbo Unido y Palestino, pero el foco se fue a las palabras del King. Durante esta semana ha trascendido que Fernando Ortiz y la dirigencia buscan sumar un extremo y un volante ofensivo en el mercado que se abre, y ahí apareció la voz del referente para ponerle freno.

¿Qué dijo Vidal sobre los refuerzos?

La declaración del volante de Colo Colo fue directa: “No necesitamos a nadie ahora. El equipo está bien. Faltan 15 partidos para ser campeones. Los jugadores tienen que seguir demostrando, hay jóvenes que se están adaptando; no necesitamos a nadie”, lanzó tras el partido.

El volante incluso respaldó a la camada joven y al arquero Gabriel Maureira: “Cien por ciento estamos con él. No solo él, sino que con todos los jóvenes que se están metiendo en el equipo”.

Vidal asegura que “nadie le ha hablado” de refuerzos

El exjugador de Flamengo comentó que “soy el capitán de Colo Colo y ninguno me ha dicho nada. Nadie me ha dicho que falta arquero, volante, delantero: no me han dicho nada a mí. Como capitán, puedo decir que no necesitamos a nadie”, apuntó. Y cerró mirando lo deportivo: “Faltan quince partidos para ser campeones y empieza la Copa Chile el sábado, así que el equipo está muy bien”.

Las palabras de Arturo Vidal instalan un contrapunto justo cuando suenan varios nombres para reforzar al plantel, como Luciano Cabral o Diego Valdés. La última palabra, eso sí, no la tendrá el capitán, sino Blanco y Negro una vez que se abra la ventana de fichajes.