Datos Clave El Cacique goleea a los Mineros: Colo Colo vence por 3-0 a Cobresal en el Estadio Monumental. Más líder que nunca: Los albos cierran la primera rueda con 36 puntos, a 12 de diferencia de sus escoltas. Mineros en riesgo: Cobresal se estanca en la 14° posición con 13 unidades. Si Concepción y La Calera ganan serán colistas.

Colo Colo gana, gusta y golea de local a Cobresal en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026. El duelo válido por la fecha 15, disputado en el Estadio Monumental, concluyó con victoria para los albos por 3-0, lo que se traduce en que el Cacique estira la ventaja a 12 puntos de diferencia con su más cercano escolta en la tabla, mientras que los Mineros podrían cerrar la rueda como colistas de la división.

Con este resultado, Colo Colo estira su ventaja en el líderato, ya que cierra la primera rueda con 36 unidades, a doce de diferencia de sus escoltas. Por su parte, Cobresal se complica al estancarse en la décimocuarta posición con 13 puntos. Cabe destacar que si Deportes Concepción y Unión La Calera ganan sus partidos corresponidentes, arrastran a los Mineros a ser el colista de la primera rueda.

Los goles de Colo Colo vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2026

El Cacique fue dueño del encuentro de inicio a fin, y lo demostrpo de manera contundente en los primeros minutos del primer tiempo, ya que a los 5′ minutos lograron la apertura del marcador de la mano de Lautaro Pastrán, que evadió a los rivales y dentro del área con su zurda batió al arquero de los mineros.

Colo Colo no sacó el pie del acelerador, y a los 11′ minutos logró marcar un verdadero golazo tras un pase entre líneas preciso de Lautaro Pastrán que llegó a los pies de Victor Felipe Méndez, que abrió el empeine para alejar el balón de Alejandro Santander para el segundo de los albos.

Los albos no se quedaron conformes con los dos goles de diferencia, y encontraron el tercero a los 36′ minutos del primer tiempo, tras un control de Javier Correa en el área que dejó el balón listo para que Jeyson Rojas aparezca y con un remate inatajable sentencie el tercer gol del encuentro.

Estadísticas de Colo Colo vs Cobresal

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 15 Colo Colo 3 0 Half Time : 3 0 Finalizado Cobresal Lautaro Pastran 5′

Victor Mendez 11′

Jeyson Rojas 36′

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Cobresal?

Tanto Colo Colo como Cobresal volverán a ver acción en cancha la próxima semana, pero no será por la división de honor del fútbol nacional, sino que será por su debut respectivo en la Copa Chile 2026.

Colo Colo, que está integrado en el Grupo E de la competencia, tendrá que visitar a Deportes Recoleta. El duelo entre los Textileros y el Cacique se disputará el próximo sábado 20 de junio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.

Por su parte, Cobresal integra el Grupo C y debutará ante un clásico por la copa. Se trata de Cobreloa, quien es el actual líder de la Primera B. El duelo entre Zorros y Mineros también se disputará el próximo sábado 20 de junio, pero iniciará a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.