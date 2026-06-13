Datos Clave Carta para la creación: Colo Colo tiene a Luciano Cabral en carpeta como volante creativo para el segundo semestre. Brecha de sueldos: Cabral gana cerca de 46 millones al mes y Aquino bordea los 80 millones. El obstáculo: Independiente tasó el pase de Cabral en torno a 3,5 millones de dólares.

Colo Colo mueve sus fichas en el mercado y uno de los nombres que más suena es el de Luciano Cabral. El volante chileno de Independiente de Avellaneda figura en la carpeta de Fernando Ortiz como opción para el puesto de creación, en un movimiento que el Cacique mira también con la calculadora en mano por una notoria diferencia de sueldos.

La idea desde Macul es reforzar la ofensiva con un extremo por izquierda y un enganche, y la llegada de Cabral apuntaría a tomar el lugar de Claudio Aquino, quien no ha rendido como se esperaba y nuevamente está lesionado. Ahí aparece el atractivo económico, porque mientras Aquino percibe alrededor de 80 millones de pesos mensuales, cerca de 960 millones al año, el sueldo de Cabral en Independiente ronda los 46 millones al mes.

¿Por qué Colo Colo saca cuentas con Cabral?

Porque la operación significaría un alivio para las arcas albas. Según los montos que expuso En Cancha, el ahorro mensual rondaría los 34 millones de pesos si Cabral aceptara condiciones similares a las que tiene hoy. El zurdo, de hecho, gana bastante menos que los principales sueldos del plantel, como los cerca de 114 millones de Arturo Vidal o los 70 millones de Javier Correa. La negociación quedará en manos de la Comisión Fútbol y de Aníbal Mosa.

¿Qué traba tiene el fichaje de Cabral?

El sueldo seduce, pero el pase es lo que complica a los Albos. Independiente es dueño del 70 por ciento de la ficha de Cabral, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 y lo tasó en torno a 3,5 millones de dólares, una cifra muy por encima del presupuesto de 1,5 millones de dólares que Colo Colo dispone para todo el mercado. El volante, de 31 años, apenas suma nueve partidos y dos goles en la temporada 2026, y además quiere definir primero su situación en Argentina, donde quedó relegado bajo el mando de Gustavo Quinteros.

Pese a todo, el nombre de Luciano Cabral sigue entusiasmando en Blanco y Negro, donde valoran su paso por Coquimbo Unido en 2024. “Buen jugador, todos los nombres que suenan son buenos jugadores”, reconoció en su momento Mosa al ser consultado por el volante, que comparte la lista de candidatos con otro viejo conocido, Diego Valdés.

La definición se espera para los próximos días, cuando Colo Colo active en serio sus movimientos en el mercado.