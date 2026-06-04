Datos Clave Colo Colo no corre solo: Club nacional buscará repatriar a Luciano Cabral en el mercado de fichajes. Cabral sin espacio en Independiente: El volante no es considerado por Gustavo Quinteros en el “Rey de copas”, por lo que su salida del club es una opción viable. El amor de Cabral con el club que lo busca: El mediocampista tiene una historia con el competidor del Cacique, ya que confiaron en él a pesar de no jugar por años. Cabral logró explotar en rendimiento y tras su paso fue fichado en México.

El mercado de fichajes está a solamente díez días de arrancar, y uno de los equipos que buscará ser protagonista es Colo Colo. El Cacique ya tiene sus ojos puestos en el próximo libro de pases, ya que buscará reforzar la plantilla encabezada por Fernando Ortiz con la misión de traer jugadores para mantener su liderato en el Campeonato Nacional 2026.

Uno de los nombres que tientan al entorno albo es Luciano Cabral, actual volante de Independiente de Avellaneda. El mediocampista nacional no ha pasado por su mejor temporada, ya que el técnico del Rey de Copas, Gustavo Quinteros, no tiene considerado en el equipo al seleccionado nacional. Es por ello que el Cacique pone sus fichas en el 10 del Rojo, pero para la complejidad de los albos, no serían los únicos interesados en el centrocampista.

¿Qué equipo está interesado en Luciano Cabral?

Según reporta el programa Vistazo Deportivo, el club interesado en Luciano Cabral es Coquimbo Unido. Los Piratas tendrían la intención de repatriar al talentoso volante, quien portó la camiseta coquimbana durante dos temporadas, entre los años 2023 y 2024.

Cabe destacar que el mediocampista nacionalizado chileno cuenta con un contrato vigente con Independiente de Avellaneda, por lo que tanto Colo Colo como Coquimbo Unido tendrán que contactar directamente con el club argentino para contar con los servicios de Cabral. Según la plataforma Transfermarkt, actualmente el valor del centrocampista está avaluado en 1 millón de dólares.

Si bien se espera que Luciano Cabral cambie de aires durante este mercado de fichajes, su destino ahora no cuenta con solamente un interesado, ya que Colo Colo tendrá que competir contra un gran amor del volante. La historia de Coquimbo con Cabral es digna de una película, ya que tras haber salido de prisión en Argentina, el cuadro Pirata confió en el jugador, quien no decepcionó al club y fue su gran figura, quien se fue en el año 2024 a México.

Los números de Cabral en Coquimbo

En su paso por la escuadra Pirata, Cabral registró 52 partidos jugados, siete goles y seis asistencias. A pesar de no contar con un número alto en participaciones de gol, se recuerda al volante como uno de los referentes del equipo, ya que logró una clasificación a Copa Sudamericana.