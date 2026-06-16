Datos Clave Campaña en el exterior: El volante de 26 años fue la gran revelación de su equipo en México, donde anotó cinco goles y entregó una asistencia en 12 encuentros disputados. Destino obligado: Pese a su buen nivel, la desaparición dirigencial del club Mazatlán dejó al jugador a la deriva, obligando a que se concretara su retorno a Chile. El objetivo: La institución busca meterse en torneos continentales, estando a solo un punto de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla de posiciones.

La primera rueda del Campeonato Nacional tuvo a un equipo revelación que, tras un inicio arrollador, fue perdiendo combustible con el paso de las semanas. Deportes Limache quiere dejar atrás su irregular cierre de semestre y ya proyecta cómo volver a pelear en la parte alta para la segunda mitad del 2026. Para lograrlo, la dirigencia acaba de asegurar a su primer refuerzo estelar: un chileno que viene de ser figura indiscutida en el extranjero.

Se trata de Josué Ovalle. El volante formado en Colo Colo partió como un completo desconocido al competitivo fútbol mexicano y terminó consolidándose como una de las piezas claves de Mazatlán. Sin embargo, su exitosa aventura azteca terminó de la manera más insólita posible, obligándolo a armar las maletas de regreso a nuestro país.

¿Por qué Josué Ovalle vuelve a Deportes Limache desde México?

Pese a su gran momento individual y su registro goleador, el conjunto de Sinaloa dejó de existir administrativamente por decisiones dirigenciales. Esta situación dejó a Ovalle, quien se encontraba a préstamo, con su carrera en suspenso.

Para despejar la incógnita de su futuro, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, dialogó con el portal deportivo AS y confirmó en exclusiva que el atacante volverá a vestir la camiseta tomatera.

“Josué Ovalle fue a préstamo con opción de compra a Mazatlán. Como no se activó la cláusula, continúa con nosotros. Ya lleva tres semanas entrenando con nosotros. Estamos esperando que se abra el TMS (Transfer Matching System) para poder inscribirlo y enfrentar con nosotros la segunda parte del campeonato”, explicó el timonel en conversación con el citado medio.

Respecto a posibles ofertas de otros equipos, Villegas fue tajante en sus declaraciones: “Hubo interés de algunos clubes, pero nada formal. Nosotros no jugamos con las especulaciones. Le dijimos al jugador que le dábamos un plazo de dos semanas para escuchar ofertas y no llegó nada concreto. Así que él sabe y hoy por hoy estamos todos pensando en Deportes Limache”.

El dirigente confía ciegamente en el aporte que entregará el mediocampista: “Para nosotros es un jugador interesante, que desde el año pasado que lo venimos trabajando. Estos seis meses que tuvo en México le ayudaron bastante para madurar y sobre todo para tener confianza en la calidad de futbolista que es. Va a ser un aporte tremendo para Limache en el segundo semestre. Esperamos, con él y un par de refuerzos más que van a llegar, poder remontar y llegar a la campaña que tuvimos en las primeras tres fechas”, sentenció.

La tabla de posiciones: Limache al acecho de las copas internacionales

La urgencia por sumar nombres de peso como Ovalle y concretar nuevas incorporaciones responde al gran objetivo de la institución: clasificar a un torneo internacional a fin de año.

A pesar de haber cerrado la primera rueda con una racha negativa de un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, la información estadística muestra que Deportes Limache se mantiene competitivo, finalizando en la octava posición con 21 puntos (con 30 goles a favor y 23 en contra).

El anhelado sueño continental está completamente a su alcance: y es que está a un paso de conseguir los boletos directos a la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana. Actualmente, la escuadra “tomatera” está a tan solo una unidad de igualar a Ñublense y Everton (ambos con 22 puntos), quienes ocupan la séptima y sexta plaza, respectivamente.

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