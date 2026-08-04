Datos Clave Partido decisivo: El ganador asegurará su clasificación a los octavos de final. Transmisión: El encuentro no tendrá emisión por televisión ni streaming oficial. Horario: Miércoles 5 de agosto, a las 20:30 horas.

Deportes Iquique recibirá este miércoles a Deportes Limache en el Estadio Tierra de Campeones, en un cruce directo por uno de los cupos a los octavos de final de la Copa Chile 2026. Dragones Celestes y Tomateros tienen ocho puntos y dependen de sí mismos para avanzar.

El conjunto iquiqueño cuenta con una mejor diferencia de gol y ya derrotó a Limache por 4-1 durante la primera rueda. Sin embargo, ambos llegan a la jornada final detrás de Coquimbo Unido, líder del Grupo A con nueve unidades. El partido se disputará desde las 20:30 horas y no contará con transmisión televisiva.

¿Qué canal transmite Deportes Iquique vs Limache EN VIVO?

El partido entre Deportes Iquique vs Limache no será transmitido por televisión. TNT Sports Premium emitirá en ese mismo horario el encuentro entre Coquimbo Unido y San Marcos de Arica, correspondiente al otro duelo del Grupo A.

TV: Sin transmisión confirmada.

¿A qué hora juegan Deportes Iquique vs Limache?

Deportes Iquique vs Limache se enfrentarán este miércoles 5 de agosto, desde las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Tierra de Campeones.

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026

Hora: 20:30 horas de Chile

Estadio: Tierra de Campeones, Iquique

Torneo: Fecha 6 del Grupo A de la Copa Chile 2026

¿Dónde ver Deportes Iquique vs Limache ONLINE por streaming?

El encuentro Deportes Iquique vs Limache tampoco tendrá una plataforma de streaming oficial confirmada. HBO Max transmitirá Coquimbo Unido vs San Marcos de Arica, que se jugará en paralelo, pero no el partido programado en el Tierra de Campeones.

Streaming: Sin transmisión oficial.

¿Dónde ver GRATIS Deportes Iquique vs Limache?

Deportes Iquique vs Limache no tendrá transmisión gratuita por televisión abierta ni mediante plataformas digitales oficiales.

Los detalles, novedades y el resultado del encuentro estarán disponibles en AlAireLibre.cl.

Formaciones de Deportes Iquique vs Limache

Formación de Deportes Iquique

Daniel Castillo; Dilan Rojas, Felipe Espinoza, Franco Ledesma, Jorge Ayala; Vicente Concha, César González, David Tello, Brayan Garrido; Álvaro Ramos y Thomas Jones.

DT: José Cantillana.

Formación de Deportes Limache

Matías Bórquez; Augusto Aguirre, Dylan Escobar, Alfonso Parot; Misael Llantén, Jean Suárez, Yerko Leiva, Fabián Torres; Bruno Barticciotto, Cristián Palma y Nicolás Guerra.

DT: Víctor Rivero.

Árbitros designados para Deportes Iquique vs Limache

El árbitro principal del encuentro será Miguel Araos Riquelme, quien estará acompañado por Juan Serrano Santibáñez y John Calderón Díaz.

Árbitro: Miguel Araos Riquelme

Asistente 1: Juan Serrano Santibáñez

Asistente 2: John Calderón Díaz

Cuarto árbitro: Diego Flores Seguel

¿Cómo llegan Deportes Iquique vs Limache a la Copa Chile 2026?

Deportes Iquique llega después de igualar 1-1 ante Coquimbo Unido en su presentación más reciente por la Copa Chile. Los Dragones Celestes registran dos victorias, dos empates y una derrota, con nueve goles a favor y cinco en contra.

Limache, en tanto, viene de superar por 4-1 a San Marcos de Arica. El conjunto tomatero también suma dos triunfos, dos empates y una caída, aunque presenta una diferencia de gol menor: diez tantos convertidos y ocho recibidos.

¿Qué se juegan Deportes Iquique vs Limache en el Grupo A?

El ganador de Deportes Iquique vs Limache llegará a once puntos y asegurará su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile 2026.

En caso de empate, ambos equipos alcanzarán nueve unidades. Iquique conservará su diferencia de gol de +4, mientras que Limache seguirá con +2, por lo que la definición también dependerá del resultado entre Coquimbo Unido y San Marcos de Arica.

Posición Equipo PJ DG Puntos 1 Coquimbo Unido 5 +4 9 2 Deportes Iquique 5 +4 8 3 Deportes Limache 5 +2 8 4 San Marcos de Arica 5 -10 1

Los dos primeros equipos del grupo avanzarán a los octavos de final.

¿Cuál es el historial de Deportes Iquique vs Limache?

Deportes Iquique y Limache se han enfrentado tres veces durante las últimas dos temporadas, con dos triunfos para los Dragones Celestes y uno para los Tomateros.

El antecedente más reciente se disputó el 27 de junio por la Copa Chile 2026. Iquique ganó por 4-1 en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

Últimos enfrentamientos:

Deportes Limache 1-4 Deportes Iquique — Copa Chile 2026

Deportes Iquique 2-1 Deportes Limache — Campeonato Nacional 2025

Deportes Limache 2-0 Deportes Iquique — Campeonato Nacional 2025

En resumen

Deportes Iquique vs Limache se jugará este miércoles 5 de agosto, a las 20:30 horas, en el Estadio Tierra de Campeones. El encuentro no tendrá transmisión por televisión ni streaming oficial y su ganador avanzará a los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 Deportes Iquique No Comenzado "Champions' Land Stadium" – Iquique Deportes Limache Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos LIM 1 – 4 CDI 27/06/2026 CDI 2 – 1 LIM 30/08/2025 LIM 2 – 0 CDI 14/04/2025

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