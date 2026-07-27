Datos Clave Presente: Limache sumó su quinta derrota consecutiva en el Campeonato Nacional. Decisión: Pese a ello, el presidente del club, César Villegas, respaldó al entrenador Víctor Rivero. Espaldarazo: El mandamás confía en el DT y en sus jugadores para revertir el mal momento que vive la institución.

Deportes Limache atraviesa un complejo momento en el Campeonato Nacional. Los tomateros cayeron por 3-1 frente a Colo Colo y sumaron su quinta derrota consecutiva, lo que puso entre las cuerdas al entrenador Víctor Rivero, a quien le consultaron por su posible salida. “Esa pregunta se la tienen que hacer a mi cuñado”, respondió refiriéndose al presidente del club, César Villegas.

En medio de la delicada situación, la institución tomó una decisión clave con el DT: lo salieron a respaldar y seguirá al mando para intentar revertir la situación en el torneo.

Limache respalda a Víctor Rivero pese al momento complicado

El mandamás de Deportes Limache conversó con Bolavip, donde le dio un espaldarazo a su estratega. “Los cambios vendrán en los jugadores citados porque gracias a Dios hoy tenemos un plantel muy competitivo. Todos quieren ir citados y buscar su oportunidad de jugar y aportar para que nuestro club salga de esta mala racha”, señaló.

“Queremos volver a los buenos resultados y estamos tranquilos porque tenemos un grupo de jugadores y un cuerpo técnico que se entrega al mil por ciento. He vivido en carne propia el dolor y la amargura cuando se pierde y no se dan los resultados”, agregó.

Limache vive un duro momento en el Campeonato Nacional

Deportes Limache tuvo un gran inicio de temporada con tres triunfos en sus primeros cinco partidos, resultados que le permitieron pelear en la parte alta de la tabla de posiciones.

Sin embargo, el rendimiento del equipo ha ido a la baja y ya suman seis partidos consecutivos sin conocer de triunfos en el Campeonato Nacional. De hecho, el ‘Tomate Mecánico’ enfila cinco derrotas al hilo, lo que lo ha hecho perder terreno en la clasificación.

Actualmente los dirigidos por Víctor Rivero marchan en la novena ubicación con 21 puntos y están fuera de puestos de clasificación de copas internacionales. Tras el respaldo del presidente, el DT buscará revertir la situación y volver a luchar en el torneo.