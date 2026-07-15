Datos Clave Nuevo fichaje: Leonardo Valencia es refuerzo de Limache El tercero: Antes llegaron el paraguayo Hugo Martínez y el uruguayo-español Tiago Gallego Una salida: Joaquín Montecinos se va a Deportes Concepción

Deportes Limache dio un gran golpe en el mercado de pases al oficializar la contratación de Leonardo Valencia, fichaje con el que busca potenciar su equipo y meterse otra vez en la lucha por el título, tal como lo estuvo en la primera parte del año, peleando en varias fechas la cima con Colo Colo palmo a palmo.

Los Tomateros ya tienen tres incorporaciones y la idea es llegar de la mejor manera al retorno del Campeonato Nacional, que será justamente contra el Cacique en un duelo clave para la parte alta de la competencia.

Los refuerzos que contrató Limache para el segundo semestre

Los otros dos refuerzos de Limache son el paraguayo Hugo Martínez y el uruguayo-español Tiago Galleto, dos jugadores que llegan a reforzar también la mitad de la cancha, lugar en el que se vio diezmado el equipo.

La razón de esto fue la salida de César Pinares (rescindió a mitad de semestre y ahora fichó en Audax Italiano) y la lesión del también paraguayo Ramón Martínez, quien había sido puntal del equipo en los primeros compromisos.

Joaquín Montecinos se va de Limache

Además, Limache anunció la salida de Joaquín Montecinos, futbolista que estuvo apenas seis meses en el club, pese a que hubo varios partidos en los que mostró un buen nivel, aunque sobre el final del primer semestre fue perdiendo protagonismo.

Montecinos se va a Deportes Concepción, tal como ya lo había adelantado hace algunos días el entrenador Fernando Díaz en conferencia de prensa, algo que fuer oficializado en estas horas.

¿Cuándo vuelve a jugar Limache?

Limache vuelve a la cancha el viernes 24 de julio a las 20:30 horas ante Colo Colo en el estadio Monumental por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. justamente en el retorno de esta competición tras más de un mes.