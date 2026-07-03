Datos Clave Tres necesidades de Gago: Pintita busca a un defensor central, un volante y un extremo para la segunda rueda azul. La U le cierra las puertas a un ex seleccionado: A pesar de ser un negocio redondo, los Azules le dan un portazo a figura de Deportes Limache. Seguirán buscando en el mercado: Tras el arribo de Reyna al CDA, los azules seguirán en búsqueda de tres refuerzos más.

Tras un complejo primer semestre, Universidad de Chile sale en búsqueda de nuevas caras para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026. El técnico de los Azules, Fernando Gago, tiene en mente reforzar tres puestos en el once de los universitarios: Un defensa central, un volante y un extremo. El último puesto mencionado contó con un nombre fuerte para llegar al plantel, pero sufrió un duro portazo.

Se trata de Jean Meneses, atacante nacional que es una de las figuras de la división de honor del fútbol chileno. Desde su llegada a Deportes Limache a inicio de temporada, Tekashi se ha convertido en una de las figuras del certamen, y su nombre suena en el mercado de fichajes debido a que su contrato termina a final de temporada. A pesar de que fuese un negocio redondo, Gago le cerró las puertas al extremo por diversas razones.

Las razones por las que Gago no quiere a Meneses

Según detalla el medio En Cancha, Meneses fue ofrecido a Universidad de Chile, y era un negocio bastante viable para los Azules. Esto se debe a que el atacante posee una cláusula de salida fijada en 250 mil dólares exclusiva para el extranjero. No obstante, al saber que el jugador podría marcharse gratis a fin de año, Limache está totalmente abierto a flexibilizar ese monto para el medio local, transformándolo en una “ganga” para un club grande.

A pesar de que es una posibilidad de fichaje bastante viable, tanto en lo futbolístico como en lo económico para los universitarios, Fernando Gago le bajó el dedo a la transferencia, ya que Meneses no es el tipo de jugador que necesita en su esquema.

Mediante la información del sitio mencionado, se especifica que Pintita está buscando a un extremo veloz, capaz de desbordar por fuera y atacar al espacio, cualidades que no son las más fuertes de Jean Meneses, ya que se considera un jugador con más regate y juego de posesión. Además, Gago ya cuenta con las habilidades de regate de Assadi y Vásquez en el plantel, por lo que necesita velocidad que es un espacio que le ha costado completar a los Azules.

Si bien ya está descartada la llegada de Meneses a los Azules, el equipo seguirá en búsqueda del perfil mencionado en el mercado. Cabe destacar que Universidad de Chile ya cuenta con su primer fichaje, el extremo argentino Gonzalo Reyna, proveniente de Racing de Avellaneda, quien juega en la misma posición que Tekashi.