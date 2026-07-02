Datos Clave Decisión tomada: Universidad de Chile adquirirá el 70% de los derechos económicos del futbolista, porcentaje que actualmente pertenece al New York Red Bulls de la MLS. Vínculo actual: El lateral izquierdo se encuentra disputando el Campeonato Nacional en calidad de préstamo, cesión que expira el 31 de diciembre de 2026. Pieza clave: Bajo el mandato técnico de Fernando Gago, el defensor no solo se consolidó como titular indiscutido, sino que asumió la jineta de capitán.

Universidad de Chile no tiene tiempo para lamentos tras la reciente y amarga caída ante Unión La Calera en el Estadio Nacional. Mientras el cuerpo técnico que lidera Fernando Gago busca respuestas para mejorar el rendimiento del equipo en Copa Chile, la gerencia deportiva del Centro Deportivo Azul trabaja a toda máquina en las oficinas para cerrar los movimientos estratégicos del mercado de pases invernal.

Más allá de la búsqueda incesante de caras nuevas, Azul Azul tomó una determinación clave respecto a la conformación de su actual plantilla. Lejos de dejar partir a sus figuras, la concesionaria laica decidió abrir la chequera para asegurar la continuidad a largo plazo de uno de los capitanes y pilares fundamentales del “Romántico Viajero”, ejecutando una millonaria cláusula internacional.

¿Cuánto pagará la U de Chile para comprar el pase de Marcelo Morales?

El gran protagonista de esta operación es el lateral izquierdo formado en casa. Según la información revelada por el periodista Marcelo Díaz en las transmisiones de TNT Sports, la directiva universitaria ya definió que hará uso de la opción de compra estipulada en el contrato para adquirir la carta del jugador.

“La U va a hacer uso de la opción de compra. Va a recomprar al ‘Shelo’ Morales. La U tiene el 30% y recompraría el 70% que tienen los estadounidenses, quedándose con el pase definitivo”, aseguró el comunicador respecto a la negociación con el New York Red Bulls.

Esta particular figura comercial de vender un porcentaje y luego recomprarlo generó eco inmediato, recordando la misma maniobra administrativa que el club realizó hace un par de temporadas con el delantero Nicolás Guerra.

¿Hasta cuándo tiene contrato Marcelo Morales en la U de Chile?

Actualmente, el defensor de 23 años se encuentra disputando el Campeonato Nacional bajo una cesión temporal que finaliza el 31 de diciembre de 2026. El esfuerzo económico de Azul Azul apunta precisamente a evitar su partida en esa fecha, asegurando la firma de un nuevo contrato a largo plazo.

La millonaria inversión se justifica plenamente en la cancha. Tras un deslucido paso por la liga norteamericana donde sumó apenas 13 apariciones, su retorno al fútbol chileno a inicios de este año significó un renacer futbolístico. Pese a la reciente expulsión ante La Calera, Morales registra 21 encuentros disputados y se transformó en un referente inamovible por la banda izquierda para Fernando Gago, asumiendo incluso el brazalete de capitán y reafirmando su estatus como uno de los máximos activos del club.

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