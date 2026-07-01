Datos Clave Situación: Según Radio Cooperativa, Fernando Gago no tomará en cuenta a Lucas Assadi en U de Chile. Oferta rechazada: Desde Israel volvieron a la carga por el jugador, pero Azul Azul declinó por considerar insuficiente el ofrecimiento. Complejo presente: El volante completó cinco partidos sin entrar en las convocatorias de la U.

El futuro de Lucas Assadi es toda una incógnita en Universidad de Chile. El talentoso volante ha perdido terreno en el equipo e incluso se especuló con una posible salida a Coquimbo Unido, algo que posteriormente fue descartado.

El jugador atraviesa un complejo momento en el Romántico Viajero y completó cinco partidos sin ser considerado por el cuerpo técnico. Sin embargo, esta situación estaría lejos de terminar, puesto que según Radio Cooperativa, Fernando Gago no tomará en cuenta al volante, por lo que todo indica que su futuro está lejos del Centro Deportivo Azul.

¿Qué pasa con Lucas Assadi en U de Chile?

Lucas Assadi no fue citado para el duelo entre la U y Unión La Calera por la Copa Chile y sumó su quinto partido consecutivo sin entrar en la convocatoria del cuerpo técnico.

Según reveló el periodista de Radio Cooperativa, Francisco Caneo, el mediocampista no volverá a ser considerado por Fernando Gago debido a que no lo ve apto para entrar en las nóminas.

De acuerdo a la citada fuente, su “mala condición física y su actitud” provocaron que el entrenador argentino tomara esta decisión que tendría a Assadi con los días contados en el Romántico Viajero.

¿Seguirá Assadi en la U de Chile?

Considerando el complejo panorama que atraviesa, todo indica que Lucas Assadi dejará Universidad de Chile. El futbolista tendría decidido partir y su entorno ya trabaja en una salida.

En las últimas horas se especuló con un supuesto interés de Coquimbo Unido, el cual fue descartado rápidamente. La idea del volante y del propio club es que parta al extranjero.

En ese contexto, según Radio Cooperativa, la U rechazó un nuevo ofrecimiento. El Maccabi Haifa de Israel ofertó 1,8 millones de dólares para quedarse con la carta del jugador, pero desde Azul Azul declinaron tras considerarla insuficiente.