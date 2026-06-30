Datos Clave Cuatro Sin Citación: Assadi acumula cuatro partidos seguidos fuera del grupo azul. Coquimbo Negocia Préstamo: Los Piratas buscan reforzarse para enfrentar a Platense. Valor a la Mitad: Assadi pasó de 5 millones de dólares a la mitad en Transfermarkt.

Fue en las tribunas del Estadio Nacional donde la historia terminó de escribirse. Lucas Assadi vio desde las gradas cómo Universidad de Chile derrotaba 2-0 a Unión San Felipe en Copa Chile, sin uniforme, sin pelota, sin minutos. Cuarto partido consecutivo fuera de la citación. La señal ya no admite interpretaciones: el “10” azul tiene los días contados en el Centro Deportivo Azul, y su próximo destino estaría en el fútbol chileno.

Según reveló el programa Vistazo Deportivo de la Cuarta Región Coquimbo Unido tiene conversaciones avanzadas con la U para concretar el préstamo del volante de 22 años. El objetivo de los Piratas es claro: incorporarlo de cara a los octavos de final de Copa Libertadores, donde el equipo de Hernán Caputto se medirá ante Platense de Argentina.

La suplencia cansó a Assadi

La caída de Assadi en 2026 es tan pronunciada como su proyección lo fue en 2025. El canterano azul arrancó el año con una valoración cercana a los 5 millones de dólares en Transfermarkt y era señalado como el jugador más exportable del plantel. Hoy, ese valor se redujo a la mitad. En la temporada suma apenas 15 partidos y 679 minutos, cifras que llevaron a Fernando Gago a apartarlo del grupo por “decisión técnica”.

La explicación que se filtró en el CDA es dura: el técnico argentino consideró que Assadi no se estaba esforzando lo suficiente. El propio Fabricio Coloccini, DT interino tras el infarto de Gago, ratificó la situación sin eufemismos: “Es un gran jugador Lucas, pero es una decisión técnica que se ha tomado. En este momento no le toca”.

Coquimbo es una opción para Assadi

Que el destino sea Coquimbo Unido y no Suecia sorprende, pero tiene lógica deportiva. Los Piratas compiten en la Copa Libertadores y le ofrecen a Assadi algo que la U no puede darle ahora mismo: minutos y protagonismo. El técnico Hernán Caputto necesita creatividad y desequilibrio en su mediocampo para enfrentar a Platense, y el perfil del “10” azul encaja con exactitud en ese molde.

La operación sería en calidad de préstamo, lo que permitiría a la U mantener el pase del jugador, mientras Assadi recupera ritmo y confianza. Las próximas horas dirán si el Pirata termina subiendo a su barco al 10 de la U de Chile.