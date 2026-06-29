Datos Clave Duelo de alto impacto en el Grupo D: Con 4 puntos de diferencia en la tabla, Wanderers tendrá que recibir a la U, y podría acortar puntaje ante el líder del grupo. La ácida crítica de la dirigencia: Andrés Sánchez, director de los Caturros, señaló que están matando al fútbol de la región. ¿Cuándo juegan Wanderers vs la U?: El choque entre Caturros y Azules se disputará el domingo 5 de julio a partir de las 12:30 horas en el Estadio Elías Figueroa.

El Grupo D de la Copa Chile 2026 es uno de los más atractivos debido a lo apretada que está la tabla de posiciones. Con Universidad de Chile en la cima a solo 4 puntos de diferencia con el colista, que es Santiago Wanderers, se espera que el grupo se decida en las últimas dos fechas de la competencia.

Cabe destacar que la U cuenta con un partido menos, por lo que un resultado que no sea victoria en su duelo pendiente podría apretar aún más su participación en el certamen. Es por ello que uno de los duelos que más interés generan en la quinta fecha es el de Caturros y Azules, el cual se disputará en el Estadio Elías Figueroa.

A pesar de que desde la dirigencia de Santiago Wanderers solicitaron que el encuentro tuviera un elevado aforo para que ambas hinchadas estén en el encuentro, las autoridades entregaron una respuesta contraria que generó las críticas desde el directorio caturro.

El aforo que enciende el enojo de Wanderers

Según información del medio Vtatribuna, las autoridades nacionales apuntaron que el choque entre Santiago Wanderers y Universidad de Chile por la quinta fecha de la Copa Chile 2026 contará con un aforo de 8.000 personas, pero solamente de hinchas Caturros, es decir, no habrá venta de entradas para la hinchada azul.

Ante esta situación, el director de los Caturros, Andrés Sánchez, se deshizo en críticas ante la decisión de las autoridades, ya que desde Wanderers esperaban tener un estadio dividido con alta cantidad de hinchas de ambos equipos, además de que indica que el miedo de accidentes afecta al club.

“Estamos decepcionados. Hemos tratado de hacer una labor en conjunto con las autoridades, pero no nos han escuchado. Siguen muy temerosos de los hechos que pueden ocurrir fuera de los recintos, y al final el que está siendo perjudicado es Santiago Wanderers”, señaló Sánchez, mostrando su descontento de que no puedan asistir aficionados de Universidad de Chile al compromiso.

Para finalizar, el director cerró sus comentarios al señalar que “están matando al fútbol de la región”, ya que las autoridades no autorizan a que se realicen eventos masivos en el Estadio Elías Figueroa.

¿Cuándo juega Wanderers vs U de Chile?

Santiago Wanderers se deberá medir ante Universidad de Chile el próximo domingo 5 de julio por la quinta fecha de la Copa Chile 2026. El duelo entre Caturros y Azules se disputará en el Estadio Elías Figueroa a partir de las 12:30 horas.

Para el encuentro entre Wanderers y la U sólo podrán asistir 8.000 espectadores de la escuadra local, mientras que los azules no podrán llevar hinchada para el compromiso.