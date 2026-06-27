Datos Clave El reemplazo de Guerrero: Tras la expulsión de Maxi Guerrero ante La Calera, Coloccini busca piezas y fórmulas para reemplazar al extremo derecho azul. Viene sin fútbol: El jugador citado por Coloccini estuvo dos fechas fuera debido a una pubalgia. ¿Cuándo juega la U?: Los Azules chocan ante San Felipe este sábado 28 de junio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

Tras haber igualado en la agonía ante Unión La Calera por la fecha 1 de la Copa Chile 2026, Universidad de Chile tiene la misión de volver a los triunfos en la competencia nacional, ya que en condición de local deberá recibir a Unión San Felipe por la cuarta fecha del certamen. Para la complejidad del plantel manejado por Fabricio Coloccini, los Azules cuentan con bajas inesperadas, por lo que evalúan opciones y retornos a las citaciones para cubrir puestos impensados.

Durante el duelo ante los Cementeros, Maximiliano Guerrero fue expulsado en los minutos finales por insultos al colegiado del encuentro, Rodrigo Cabral. Ante la tarjeta roja del extremo derecho, el técnico azul, que está reemplazando a Fernando Gago por temas médicos, tomó la decisión de citar a una figura azul que estaba apartado de las canchas por lesión.

El regreso que ilusiona a la U

Según detalla el medio Emisora Bullanguera, Fabricio Coloccini habría citado para el próximo encuentro de los universitarios a Javier Altamirano, mediocampista ofensivo que puede cumplir la posición de Guerrero o jugar de falso 10 para el ataque de los Azules ante Unión San Felipe.

Cabe destacar que Altamirano no había sido considerado tanto por Fabricio Coloccini como por Fernando Gago en su momento para los duelos ante O’Higgins y Santiago Wanderers, ya que lo afectaba una pubalgia en su pierna derecha. Tras dos semanas de recuperación, el volante volvió a entrenar a la par junto al primer equipo y será una de las variables para Coloccini.

¿Cuándo juega U de Chile por Copa Chile?

Universidad de Chile tendrá que recibir a Unión San Felipe por el duelo válido por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026. El choque entre Azules y el Uní Uní se disputará este domingo 28 de junio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

Cabe destacar que es uno de los duelos más atractivos de la fecha debido a que los universitarios son escoltas de San Felipe, ya que los Azules ostentan 4 puntos con dos partidos jugados y el Uní Uní 6 con tres choques disputados.