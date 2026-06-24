Datos Clave U de Chile “regaló” un gol: Lo hizo Nicolás Ramirez ante Unión La Calera Sebastián “Sacha” Sáez: Fue el autor del gol tras aprovechar la falla Se le complicó a la U: Fue el tercer gol cementero y aumentó su ventaja

U de Chile cometió un increíble error en defensa y permitió un gol de Unión La Calera en el arranque del segundo tiempo en el estadio Nicolás Chahuán Nazar en el compromiso válido por la Copa Chile 2026, en uno de los bloopers de la temporada en el fútbol nacional.

Fue de Nicolás Ramírez quien perdió el balón en su propia área y se la dejó servida a Sebastian “Sacha” Sáez, quien no dudó en aprovechar la posibilidad para marcar el 3-1 parcial en duelo pendiente de la Fecha 1 del Grupo D en la competición.

Revisa el error de Nicolás Ramírez en el duelo de U de Chile ante La Calera

Así fue la tremenda falla de Nicolás Ramírez en el compromiso de U de Chile ante Unión La Calera, que capitalizó Sebastian Sáez:

🫡🏆🔴⚪ APROVECHÓ EL ERROR AZUL



Sebastián Sáez no tuvo piedad con la falla de Nicolás Ramírez y puso el 3-1 de Unión La Calera sobre #LaU, en este #MatchdayMiércoles del Grupo D en la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026.



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U de Chile no puede ante La Calera en esta temporada

Es el cuarto duelo de Unión La Calera sin perder ante U de Chile en esta temporada 2026.

Antes, fueron dos triunfos cementeros y un empate, en duelos disputados por la Copa de la Liga y el Campeonato Nacional 2026.

Lo curioso es que quedan, al menos, dos partidos más entre ambos elencos en lo que queda de año.