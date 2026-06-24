Datos Clave La sanción: Javier Correa se perderá cuatro compromisos de la Liga de Primera y volverá recién en la fecha 20, precisamente para disputar el Superclásico frente a Universidad de Chile. Furia en ByN: La directiva alba explotó por la disparidad de criterios, recordando que en el pasado figuras de la U, la UC e incluso ex DTs albos fueron absueltos tras lanzar acusaciones peores. Apelación en marcha: El fallo no fue unánime (cinco votos por cuatro fechas, uno por tres y otro por no sancionar). Esta división le da piso a Colo Colo para ir a la Segunda Sala e intentar reducir la condena.

La mecha se encendió y la onda expansiva golpeó de lleno en los pasillos del Estadio Monumental. Tras una semana de deliberaciones, el Tribunal de Disciplina de la ANFP falló en contra de Javier Correa y lo castigó con cuatro partidos de suspensión para el Campeonato Nacional 2026, luego de sus declaraciones contra el juez Nicolás Gamboa tras el duelo ante Huachipato (“siempre que nos toca, nos caga, nos manda al muere”). Pese a que el ariete pidió disculpas públicas en video, el ente rector fue implacable, desatando la molestia absoluta en Colo Colo, desde donde cuestionaron el criterio de Quilín comparándolo directamente con polémicos perdonazos que favorecieron a Universidad de Chile y otros clubes en el pasado reciente.

¿Por qué en Colo Colo acusan “doble vara” y apuntan al caso de la U?

Apenas se conoció el veredicto, la dirigencia de Blanco y Negro salió a cuestionar con fuerza la resolución. Nicolás Monckeberg, director de la concesionaria, utilizó su cuenta de X para destrozar el fallo y asegurar que existe una asimetría evidente.

Su queja apuntó directo al antecedente de Marcelo Díaz a fines de 2024. En aquella ocasión, el capitán azul lanzó una dura denuncia pública tras el cierre del torneo (“hoy lo que sucedió en el Nacional, simplemente, a vista de todo el mundo, fue un robo”), pero logró eludir cualquier castigo publicando una historia de disculpas en Instagram.

“Lo de Javier Correa no es un castigo ejemplarizador, es un castigo selectivo. A otros jugadores y técnicos les bastó pedir disculpas para quedar sin sanción. A Colo-Colo le caen 4 fechas. El mensaje es claro: en el fútbol chileno no todos son juzgados con la misma vara” , disparó Monckeberg.

El dirigente subió el tono asegurando que “cuando la justicia se vuelve selectiva, deja de ser justicia y pasa a ser persecución”. Esta postura fue respaldada por el ex director de ByN, Fernando Arab, quien sentenció: “Ningún pudor… Que no se note tanto que quieren bajar a Colo-Colo”.

La jurisprudencia omitida: Los casos de Almirón, Garnero y el plan de apelación

El enojo en el Monumental crece al revisar el archivo histórico reciente, donde las críticas al referato chileno no tuvieron el mismo castigo. Además del caso de Díaz en la U, el Tribunal y la Comisión de Árbitros han hecho la vista gorda en otras polémicas recientes:

El caso Jorge Almirón (2025): Siendo DT de Colo Colo, insinuó un robo tras perder el clásico ante la U en el Nacional (“los robos y penales no se evalúan”). Tras subir un video de disculpas, no fue denunciado y hasta recibió elogios públicos del árbitro Piero Maza por retractarse.

Siendo DT de Colo Colo, insinuó un robo tras perder el clásico ante la U en el Nacional (“los robos y penales no se evalúan”). Tras subir un video de disculpas, no fue denunciado y hasta recibió elogios públicos del árbitro Piero Maza por retractarse. El caso Daniel Garnero (2026): El DT de la UC se burló del aspecto físico de los jueces (“todos fisicoculturistas, se pintan, tienen facha… pero en la esencia del juego erran un montón”). Insólitamente, el Sindicato de Árbitros no pidió castigos e incluso se lo tomó con humor subiendo una foto en Instagram riéndose de la situación.

Con estos antecedentes sobre la mesa y apoyándose en que la votación de la Primera Sala estuvo dividida (un integrante incluso votó por la absolución), Colo Colo afina los detalles legales para apelar a la Segunda Sala y reducir el severo castigo.

¿Qué partidos se pierde Javier Correa por su suspensión?

Mientras el equipo de Fernando Ortiz se mentaliza en su próximo choque de Copa Chile ante O’Higgins, el impacto en la Liga de Primera será mayúsculo. Este es el crudo calendario que el delantero deberá cumplir de manera provisoria:

Fecha Rival Condición Fecha 16 Deportes Limache Local (Estadio Monumental) Fecha 17 Everton Visita (Sausalito) Fecha 18 Unión La Calera Visita (Nicolás Chahuán) Fecha 19 O’Higgins Local (Estadio Monumental)

De mantenerse la totalidad de la pena, el caprichoso destino marca que el retorno del goleador cordobés será el fin de semana del 23 de agosto, quedando habilitado exclusivamente para el Superclásico frente a Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

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