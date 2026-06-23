Datos Clave Se fue sin costo: Colo Colo dejó ir gratis al juvenil Ángel Díaz tras dejarlo sin contrato. Rumbo a Europa: El volante de 19 años viajó a España y lo pretende el St. Pölten de Austria. La chance perdida: Atlético Mineiro intentó ficharlo en 2025, pero el club rechazó la oferta.

Colo Colo dejó escapar a una de sus promesas sin recibir un peso a cambio. Se trata de Ángel Díaz, volante de 19 años que viajó esta semana a España para buscar su sueño en el fútbol europeo, luego de quedar sin contrato y ser apartado de la Proyección alba por decisión técnica.

Díaz no es un juvenil cualquiera. Saltó a la fama tras romperla en la Flamengo Adidas Cup 2023, donde fue elegido como el mejor 10 del torneo disputado en Brasil cuando apenas tenía 16 años. Ese rendimiento lo puso en la órbita de varios clubes sudamericanos, incluidos el propio Flamengo y el Atlético Mineiro, que a mediados de 2025 presentó una oferta concreta que el Cacique rechazó.

¿A qué club de Europa llega Ángel Díaz?

Aún no está cerrado, pero hay un favorito. Según la información de En Cancha, el St. Pölten de Austria es el club que más firme aparece por sus servicios, aunque otros dos elencos del Viejo Continente pidieron verlo de manera presencial antes de decidir un fichaje de cara a la temporada 2026-27. Si no prospera ninguna de esas alternativas, Díaz realizará la pretemporada con el cuadro austriaco con la idea de ganarse un lugar.

¿Por qué Colo Colo lo dejó ir gratis?

La idea del club era ficharlo a fines de 2024, tras salir campeón con la Proyección, y sumarlo de a poco al primer equipo durante 2025. Sin embargo, con el paso del tiempo dejó de ser considerado en el Estadio Monumental, no se le renovó y nuevos clubes entraron en escena aprovechando que estaba libre. El Atlético Mineiro fue el que más cerca estuvo en 2025, pero las negociaciones se dilataron y ahora apareció la chance europea.

El volante, que también pasó por las inferiores de Universidad Católica y fue citado por Ricardo Gareca como sparring de la Selección Chilena, intentará en Europa recuperar la confianza que perdió en sus últimos meses en Pedrero. De esta manera, Colo Colo deja ir a otro de sus juveniles sin obtener ingresos por su salida.