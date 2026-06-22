Datos Clave Aviso del King: Tras volver a brillar como líbero, Arturo Vidal (39 años) descartó el retiro asegurando que “voy a seguir jugando” y dejó en claro su deseo de extender su vínculo con Colo Colo para 2027. Nueva joya en Macul: Con 16 años, 3 meses y 17 días, el goleador de la Sub 16, Felipe Raipán, debutó oficialmente y se convirtió en el cuarto jugador más joven en la historia del Cacique en sumar minutos. Cinco renovaciones críticas: Este miércoles el directorio de ByN discutirá la extensión de contrato de Leandro Hernández (prioridad), Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán (cuya opción de compra es de US$ 1 millón).

El fin de semana dejó a Colo Colo con una sonrisa de oreja a oreja. El contundente 3-0 sobre Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura no solo significó un estreno triunfal en la Copa Chile (donde los albos comparten el Grupo E y quedaron escoltas de Unión Española), sino que reafirmó la confianza de un plantel que vuela en la cancha. La pizarra de Fernando Ortiz funciona a la perfección, mezclando la jerarquía incombustible de sus referentes con la explosión de nuevas joyas surgidas desde la cantera, desatando la euforia de la mitad del país.

Sin embargo, el buen rendimiento deportivo trae consigo urgencias administrativas. Con la llegada de la pausa invernal, el reloj comienza a correr en las oficinas del Monumental. Blanco y Negro debe sentarse a negociar el futuro de varias de sus figuras estelares que terminan contrato a fin de año, en un proceso donde los millones de dólares y las cláusulas de compra definirán la estructura del equipo para la próxima temporada. La mesa está servida para una semana de definiciones cruciales en Pedrero.

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Sigue en Alairelibre.cl todos los detalles de la histórica reunión de directorio en Blanco y Negro, las negociaciones para renovar a las figuras albas y la preparación del choque ante Unión Española por Copa Chile.