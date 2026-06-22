Noticias de Colo Colo hoy 22 de junio: La emotiva irrupción de Felipe Raipán, la decisión de Vidal y las 5 renovaciones urgentes
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Carla Bernucci
El "Eterno Campeón" saborea su arrollador momento en la Liga de Primera y su debut triunfal en Copa Chile. Tras el debut del joven Felipe Raipán con 16 años, Arturo Vidal lanzó un contundente mensaje sobre su retiro, mientras Blanco y Negro alista una semana clave para definir las renovaciones de cinco figuras fundamentales del esquema de Fernando Ortiz, lideradas por el destape de Lautaro Pastrán.
El fin de semana dejó a Colo Colo con una sonrisa de oreja a oreja. El contundente 3-0 sobre Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura no solo significó un estreno triunfal en la Copa Chile (donde los albos comparten el Grupo E y quedaron escoltas de Unión Española), sino que reafirmó la confianza de un plantel que vuela en la cancha. La pizarra de Fernando Ortiz funciona a la perfección, mezclando la jerarquía incombustible de sus referentes con la explosión de nuevas joyas surgidas desde la cantera, desatando la euforia de la mitad del país.
Sin embargo, el buen rendimiento deportivo trae consigo urgencias administrativas. Con la llegada de la pausa invernal, el reloj comienza a correr en las oficinas del Monumental. Blanco y Negro debe sentarse a negociar el futuro de varias de sus figuras estelares que terminan contrato a fin de año, en un proceso donde los millones de dólares y las cláusulas de compra definirán la estructura del equipo para la próxima temporada. La mesa está servida para una semana de definiciones cruciales en Pedrero.
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Sigue en Alairelibre.cl todos los detalles de la histórica reunión de directorio en Blanco y Negro, las negociaciones para renovar a las figuras albas y la preparación del choque ante Unión Española por Copa Chile.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).