Deportes Recoleta y Colo Colo se ven las caras este sábado 20 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura por la fecha 3 del Grupo E de la Copa Chile 2026. Este partido se transmitirá en vivo a través de la señal de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite Recoleta vs Colo Colo por la Copa Chile 2026?

El compromiso entre Deportes Recoleta y Colo Colo se transmitirá a través de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de pago de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Recoleta vs Colo Colo por la Copa Chile 2026?

Deportes Recoleta vs Colo Colo juegan este sábado 20 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura por la Copa Chile 2026.

Fecha: Sábado 20 de junio

Hora: 17:30 horas

Estadio: Santa Laura

Árbitros de Recoleta vs Colo Colo

Árbitro: Franco Jiménez

1er asistente: Claudio Urrutia

2do asistente: Wladimir Muñoz

4to árbitro: Víctor Abarzúa

¿Cómo llegan Recoleta vs Colo Colo?

Deportes Recoleta llega a este compromiso con algunas dudas, puesto que viene de tres empates consecutivos en la Primera B. Los textileros marchan en la novena posición del Ascenso con 22 unidades, mientras que en la Copa Chile registra un triunfo y una derrota.

Por su parte, Colo Colo está en un gran momento y cerró la primera rueda del Campeonato Nacional como líder exclusivo a 10 puntos de su más cercano perseguidor. Ahora los albos quieren replicar lo hecho en el torneo en la Copa Chile, donde Fernando Ortiz avisó que irá con lo mejor que tiene para luchar por el título.

Formaciones de Recoleta vs Colo Colo

Formación de Recoleta

Nicolás Peranic; Ignacio Meza, Vicente Durán, Joel Torres, Cristian González; Guillermo Madrigal, Luis Muñoz, Gamal Plaza; Diego González, Gonzalo Bustos, Sebastián Parada. DT: Francisco Arrué.

Formación de Colo Colo

Formación de Colo Colo

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Cristián Riquelme; Leandro Hernández, Javier Correa, Lautaro Pastrán. DT: Fernando Ortiz.

Recoleta vs Colo Colo minuto a minuto