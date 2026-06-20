Colo Colo aterriza en el Estadio Santa Laura para su debut en la Copa Chile 2026. El Cacique llega como el líder del Campeonato Nacional y Deportes Recoleta, de la Primera B, aspira a protagonizar la sorpresa del torneo ante el Cacique. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

La Copa Chile tiene la magia de emparejar a equipos de distintas divisiones, y el Grupo E es uno de los más atractivos del certamen: Colo Colo, O’Higgins, Deportes Recoleta y Unión Española comparten zona, con los albos como grandes candidatos a avanzar pero sin margen para descuidarse ante los equipos de la Primera B.

Deportes Recoleta vs Colo Colo, minuto a minuto

La previa del Deportes Recoleta vs Colo Colo

Deportes Recoleta llega a esta Fecha 3 del Grupo E con 3 puntos tras ganarle a Unión Española en su duelo copero más reciente. En la Primera B 2026, el cuadro capitalino acumula 22 puntos en 15 fechas y viene de una racha irregular en el campeonato. El técnico recoletano armó un equipo aguerrido y con hambre de figurar ante el gigante, consciente de que un triunfo ante Colo Colo los proyectaría directamente al liderato del grupo.

Colo Colo cierra la primera rueda del Campeonato Nacional como el mejor equipo de Chile y ahora abre un nuevo frente competitivo. El entrenador Fernando Ortiz deberá gestionar los minutos de sus titulares ante una seguidilla exigente, con el partido de vuelta ante el mismo Recoleta ya programado para el 6 de julio a las 19:30 horas en el Monumental.

Formaciones Deportes Recoleta vs Colo Colo

Probable formación de Deportes Recoleta

Por confirmar por el cuerpo técnico. El cuadro de la Primera B llega con su once de gala ante el duelo más importante de su campaña copera.

Probable formación de Colo Colo

Por confirmar por Fernando Ortiz. Se esperan rotaciones para administrar la carga física, con figuras de recambio que buscarán ganarse un lugar.

¿Dónde ver Deportes Recoleta vs Colo Colo en vivo?

El duelo entre Deportes Recoleta y Colo Colo se jugará este sábado 20 de junio a las 17:30 horas de Chile en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK, Santiago. El partido válido por la Fecha 3 del Grupo E de la Copa Chile 2026 se puede ver por TNT Sports y en streaming a través de HBO Max.