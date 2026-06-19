Este sábado Colo Colo hará su estreno en la Copa Chile 2026 cuando visite a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura. Sin embargo, los albos también miran de reojo el mercado, donde esperan sumar algunos jugadores de cara a la segunda mitad del año.

En ese sentido, el entrenador del equipo, Fernando Ortiz, contó que se encuentra en conversaciones con la gerencia deportiva para analizar las posiciones que esperan reforzar. Asimismo, el Tano confirmó que ha dialogado con Diego Valdés, principal anhelo del club, a quien dirigió en el pasado.

¿Qué dijo Ortiz sobre los refuerzos de Colo Colo?

En la conferencia de prensa de esta jornada, el director técnico fue consultado por la llegada de nuevas caras al Estadio Monumental en las próximas semanas. “Estamos teniendo conversaciones con Jaime (Pizarro), Daniel (Morón) y el mismo presidente. Hemos estado toda esta semana intercambiando opiniones. No hemos finiquitado nada con respecto a nombres ni posiciones, pero sí estamos observando y aprovechando oportunidades que se puedan dar dentro del mercado”, señaló.

“En el transcurso de estos días o semanas se pueden ir aclarando esas situaciones, pero estamos enfocados en el día sábado. No voy a salirme de ese foco, que es lo más importante, e iniciar una buena competencia como es la Copa Chile”, agregó.

¿Qué dijo Ortiz sobre Diego Valdés?

Por otro lado, Fernando Ortiz fue consultado por Diego Valdés, cuyo nombre ha sonado con fuerza en Colo Colo las últimas semanas. “Lo conozco desde haber dirigido al América de México y lo tengo bien visto. Es un jugador que no voy a descubrir ahora sus condiciones deportivas”, afirmó.

En ese contexto, el ‘Tano’ confirmó que ha conversado con el chileno, aunque nada relacionado a su futuro. “Sí, tengo diálogo con él, no para que venga exactamente a Colo Colo, porque he tenido una relación muy importante en el América. Me parece que es un jugador extraordinario y que lo está haciendo bien en Vélez. Si llega a existir la posibilidad de que venga, se verá en su momento”, completó.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo juega este sábado 20 de junio a las 17:30 horas frente a Deportes Recoleta por la fecha 3 de la Copa Chile 2026.