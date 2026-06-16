Datos Clave Clásico en el mercado: Según el periodista Bruno Sampieri, U Católica podría meterse en la pelea por Diego Valdés. La condición: Si Matías Palavecino parte a mitad de año, los cruzados buscarían su fichaje. Ofrecimiento albo: Colo Colo prepara una oferta para quedarse con el jugador de Vélez Sarsfield.

Diego Valdés se convirtió en uno de los protagonistas del mercado de pases. El atacante es uno de los grandes anhelos de Colo Colo e incluso podría haber una oferta formal en los próximos días.

Sin embargo, podría surgir un nuevo interesado por el jugador: Universidad Católica. Según reveló el periodista Bruno Sampieri, los cruzados podrían meterse en la pelea por el futbolista que actualmente milita en Vélez Sarsfield.

¿Por qué U Católica quiere a Diego Valdés?

De acuerdo a la citada fuente, Matías Palavecino podría dejar la Franja para reencontrarse con Esteban González en el Querétaro de México. Esta información fue respaldada por Radio Agricultura, donde aseguraron que el mediocampista está interesado en ser dirigido nuevamente por el ‘Chino’, con quien coincidieron en Coquimbo Unido.

“Lo de Matías Palavecino es cierto, él tiene toda la intención y ganas de irse al Querétaro a mitad de año. Su intención es irse de Católica e ir con el hombre que lo hizo brillar”, señalaron.

Su posible salida dejaría un vacío en la UC, por lo que la dirigencia de Cruzados podría ir por Diego Valdés, quien ya estuvo en carpeta en el último mercado de pases.

Eso sí, la intención de la directiva es retener a Palavecino, quien tiene contrato con el club hasta fines de 2028. Si ello ocurre, no tendrían que reforzar esa zona del campo y el Cacique seguiría corriendo solo por Valdés.

Colo Colo alista oferta por Diego Valdés

Diego Valdés se convirtió en la principal prioridad de Colo Colo para el segundo semestre. El entrenador Fernando Ortiz lo habría pedido para reforzar a su equipo de cara a la segunda parte del año.

De hecho, según reveló el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, la gerencia deportiva de Blanco y Negro encabezada por Daniel Morón prepara una oferta por el atacante.

“Es el nombre que quiere la gerencia deportiva y particularmente el técnico Fernando Ortiz”, apuntó el comunicador.