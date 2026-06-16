Datos Clave Puede volver a Chile: Jordhy Thompson puede fichar en La Serena Existen negociaciones: Tiene opciones de oficializarse en los próximos días ¿No hay opciones en Colo Colo?: Parece ser que no hay interés del Cacique

Un futbolista formado en Colo Colo y con enormes condiciones puede llegar a La Serena en el presente mercado de fichajes del fútbol chileno, en lo que puede ser un gran bombazo de este período de transferencias. El problema es que el jugador se fue del Cacique en 2023 en medio de graves problemas disciplinarios en su vida personal.

Se trata de Jordhy Thompson, quien en los Albos mostró un nivel que hacía ilusionarse no solo a los hinchas de su equipo sino que a los de la Selección Chilena, que veían un potencial valor que podía ser parte de la ansiada nueva generación que lidere el fútbol nacional. El problema es que se hicieron públicos episodios de violencia de género con su entonces pareja Camila Sepúlveda, hechos que lo llevaron a estar unos días en la cárcel. En la actualidad esos actos parecen haber quedado en el olvido, dado que incluso contrajo matrimonio hace algunos días con la propia Sepúlveda, después de vivir un tiempo juntos en Rusia.

¿Qué opciones reales tiene Jordhy Thompson de llegar a La Serena?

Según dio a conocer el medio El Día de La Serena, Jordhy Thompson está en plenas tratativas para llegar al elenco papayero, por lo que puede haber novedades en los próximos días si es que las negociaciones llegan a buen puerto con el elenco que dirige Felipe Gutiérrez.

Thompson lleva dos años y medio en Orenburg de Rusia, elenco en el que ha mostrado su talento futbolístico. No obstante, en varias ocasiones ha dado cuenta de su interés de volver a Chile. Incluso a inicios de 2025 estuvo varios días sin presentarse a entrenar en el club, lo que hacía pensar en una inminente salida, aunque finalmente lograron limar asperezas.

De todos modos el deseo de regresar está y se puede concretar en las siguientes jornadas.

¿No hay posibilidades para Jordhy Thompson en Colo Colo?

Jordhy Thompson estuvo el fin de semana en el estadio Monumental en el partido de Colo Colo vs Cobresal (3-0 a favor del Cacique) y sostuvo cordiales encuentros con dirigentes como Edmundo Valladares y Jaime Pizarro, según informó DaleAlbo, lo que hacía pensar que podía haber algún acercamiento, que es la idea primordial del deportista.

Sin embargo, la grieta que se generó en su momento entre ambas partes parece difícil de sanar en un 100 por ciento, por lo que es poco probable que el jugador retorne al estadio Monumental.