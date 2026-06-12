El mercado de pases de invierno se acerca y Universidad Católica ya comienza a tomar algunas decisiones clave. Una de ellas tiene relación a Matías Palavecino, volante que llegó a inicios de año como refuerzo estrella, y que si bien ha tenido números aceptables a nivel individual, no ha logrado consolidarse como titular en el esquema de Daniel Garnero.

U Católica toma decisión clave con el futuro de Palavecino

Tras consagrarse campeón con Coquimbo Unido el 2025, Matías Palavecino arribó a Universidad Católica a comienzos de año, donde todos confiaban en su consolidación inmediata. Sin embargo, a lo largo de la temporada no se ha podido quedar con un puesto estelar en el equipo, a pesar que ha tenido destellos importantes.

Pese a ello, los universitarios no piensan en desprenderse del mediocampista de 28 años y planean mantenerlo en el plantel de cara a la segunda parte del año, según reveló el medio Punto Cruzado.

“No ven tan factible su salida a mitad de año y, aunque en el caso de que llegue una oferta esta se analizará, la prioridad del club es que Matías Palavecino siga en la UC para la segunda rueda, algo que ya habría sido traspasado al jugador”, señalaron.

¿Por qué Matías Palavecino continuará en U Católica?

Matías Palavecino tiene contrato con Universidad Católica hasta fines de 2028, por lo que tienen que llegar interesados que quieran quedarse con sus servicios para concretar una posible salida.

Además, de acuerdo a la citada fuente, tanto Daniel Garnero como la dirigencia confían en que el volante pueda recuperar el nivel que lo hizo brillar en Coquimbo Unido y pueda ser un aporte al equipo.

Los números de Palavecino en U Católica

A lo largo del 2026, Matías Palavecino ha jugado un total de 1.439 minutos en 25 partidos, anotado 3 goles y aportado con 8 asistencias.