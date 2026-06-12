Datos Clave Zonas a potenciar: El estratega albo exigió la contratación urgente de un volante de creación y un extremo desequilibrante para la recta final del año. Presupuesto definido: Jaime Pizarro y Daniel Morón cuentan con una caja que bordea los 1,5 millones de dólares para asegurar a las nuevas incorporaciones. El gran batacazo: Dentro de las opciones para atacar por las bandas, destaca un jugador exportado desde Universidad Católica que actualmente milita en el extranjero.

En el Estadio Monumental se respira tranquilidad, pero no conformismo. Colo Colo cerrará la primera rueda del Campeonato Nacional mirando a todos desde arriba, sacándole -provisoriamente-10 cuerpos de ventaja a la UC. Sin embargo, en Macul saben que los torneos se ganan en la segunda mitad del año.

Para evitar sorpresas y disimular el fracaso en la Copa de la Liga, Fernando Ortiz golpeó la mesa. Consciente del inestable rendimiento de refuerzos como Claudio Aquino, el “Tano” fue claro con la gerencia deportiva liderada por Jaime Pizarro y Daniel Morón: necesita jerarquía inmediata en el mediocampo y en los extremos. Con una billetera ajustada, la danza de nombres ya comenzó y promete sacudir el mercado nacional.

¿Qué volante creativo busca Colo Colo para la segunda rueda?

La prioridad número uno para Fernando Ortiz es encontrar al “10” que mueva los hilos del equipo. En esa búsqueda, el entrenador fijó sus ojos en Argentina y puso sobre la mesa el nombre de un viejo anhelo colocolino: Diego Valdés.

El formado en Audax Italiano milita actualmente en Vélez Sarsfield, pero Ortiz lo conoce a la perfección desde su paso por el América de México. Pese a que su cotización es alta, a favor del Cacique juega el reconocido fanatismo del seleccionado nacional por los colores albos.

Como “Plan B”, la dirigencia maneja el nombre de Luciano Cabral. El mediocampista de Independiente de Avellaneda cumple con el perfil y no ocupa cupo de extranjero, pero la gran traba son los 2 millones de dólares que pide el “Rojo”, cifra que supera el presupuesto total de 1,5 millones que tiene Blanco y Negro para todo el mercado.

El extremo deseado: Alexander Aravena y las opciones locales

Donde realmente está la gran sorpresa es en la búsqueda del atacante por las bandas. Para cumplir el viejo anhelo de tener un extremo letal, según afirma El Deportivo, el cuerpo técnico apuntó a un nombre que generaría un sismo en San Carlos de Apoquindo: Alexander Aravena.

El “Monito”, formado en la UC y cuya carta pertenece a Gremio (hoy a préstamo en Portland Timbers de la MLS), aparece en la ambiciosa lista del estratega argentino. Si bien el jugador declaró a principios de año que no estaba en sus planes volver a Chile, en Macul no pierden la esperanza de seducirlo con la vitrina de un equipo líder.

Por otro lado, la secretaría técnica también baraja opciones en el mercado local, apuntando directamente a la gran campaña de Deportes Limache. Jean Meneses y Daniel Castro están en la órbita alba, aunque el elenco “tomatero” no tiene ninguna intención de despotenciar su plantel cediendo a sus principales figuras.

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