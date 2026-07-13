Datos Clave Lesión: Juan Francisco Rossel salió lesionado ante San Luis tras sufrir un golpe en su rostro. Preocupación total: Tras el partido, el DT de U Católica, reveló que su pupilo sufrió una fractura de tabique. Diagnóstico oficial: Este lunes la UC descartó esa situación y aclaró que el jugador tiene una contusión en su nariz.

El pasado fin de semana Juan Francisco Rossel encendió las alarmas en Universidad Católica. El delantero de 21 años salió lesionado en la derrota a manos de San Luis en la Copa Chile y la preocupación se apoderó de los cruzados.

Incluso el entrenador del equipo, Daniel Garnero, contó que su pupilo había sufrido una fractura de tabique. Sin embargo, este lunes la Franja aclaró el verdadero diagnóstico, el cual es mucho más favorable.

¿Qué le pasó a Juan Francisco Rossel en U Católica?

Sobre el final de la primera parte, Joel Torres le propinó un fuerte golpe en el rostro a Juan Francisco Rossel, el cual quedó sin sanción por parte del árbitro. Eso sí, el futbolista quedó bastante afectado, debiendo ser reemplazado por Diego Corral en el minuto 45.

Tras el partido, el entrenador de Universidad Católica dijo que Rossel había sufrido una fractura en el tabique, lo que alertó rápidamente al equipo de cara a los próximos compromisos que tiene en el corto plazo.

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¿San Luis de Quillota merecía la tarjeta roja por esta jugada de Joel Torres en contra de Juan Francisco Rossel en el duelo ante #LosCruzados?



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No fue una fractura: U Católica reveló el diagnóstico de Rossel

Afortunadamente para el jugador y el club, la lesión de Juan Francisco Rossel es menos grave de lo que se esperaba, puesto que sufrió una contusión en su nariz.

Así lo reveló el propio la propia Universidad Católica a través de un comunicado en sus redes sociales. “Qué bueno que ya todo está mejor y que no fue una fractura y solo una contusión fuerte en tu nariz. A recuperarse y vamos con todo para los próximos desafíos”, señalaron.