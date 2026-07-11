San Luis de Quillota llega con una chance minúscula de clasificar a la sexta fecha de la Copa Chile 2026, ya que se enfrenta ante el líder invicto, Universidad Católica, con la misión de golear y esperar un resultado en específico que le permita avanzar como segundo del Grupo B a los octavos de final de la competencia

Los Cruzados llegan a la última fecha de los grupos con puntaje perfecto, es decir, 15 puntos, mientras que los Canarios son colistas con solamente 3 unidades. Para que San Luis pueda seguir con vida en la competencia nacional, deberá golear por una diferencia de 4 goles a Católica en el Estadio Lucio Fariña y esperar una igualdad entre Everton y Copiapó, partido que se juega en paralelo. Ruleteros cuentan con 5 unidades, mientras que el León de Atacama ostenta 4 puntos.

San Luis vs U Católica, minuto a minuto

La previa del San Luis vs U Católica

San Luis llega a la sexta fecha con solamente 3 puntos, y viene de cosechar tres partidos sin conocer la victoria por el Grupo B de la Copa Chile 2026. Su último enfrentamiento fue de local ante Everton el pasado sábado 4 de julio, en un duelo reñido que terminó en igualdad por 2-2 en Quillota.

Por su parte, Universidad Católica pasa por su mejor momento en la copa, ya que cuenta con 5 victorias en 5 partidos jugados. Su último compromiso fue el sábado 4 de julio ante Deportes Copiapó. Los Cruzados vencieron por 2-1 al León de Atacama en el Claro Arena.

La última vez que Canarios y Cruzados se vieron las caras por la Copa Chile 2026 fue por la cuarta fecha del torneo en el Claro Arena. En aquel cotejo, Universidad Católica remontó el marcador y ganó 4-2 ante San Luis.

Formaciones de Santiago Wanderers vs U de Chile

Formación de San Luis: Fernando Abarzua; Nicolás Muñoz, Ignacio Meza, Mateo Guerra, Vicente Durán; Joel Torres, Daniel Catalán, Fabián Pastenes; Sergio Vergara, Diego González y Gael Acosta. DT: Humberto Suazo.

Formación de U Católica: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Nickolás Pino, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jimmy Martínez, Cristián Cuevas; Martín Gomez, Juan Francisco Rossel y Justo Giani. DT: Daniel Garnero.

¿Dónde ver San Luis vs U Católica en vivo?

El compromiso entre San Luis y Universidad Católica se jugará este sábado 11 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota. El duelo corresponde a la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Chile y se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Premium y en HBO Max.