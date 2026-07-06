Datos Clave La amenaza europea: La Sampdoria, histórico elenco que hoy milita en la Serie B de Italia, tiene en carpeta al delantero argentino para renovar su ataque de cara a la próxima temporada. El detalle clave: El jugador no ocuparía cupo de extranjero en el Viejo Continente, ya que posee pasaporte italiano, lo que facilita enormemente cualquier operación comercial. Números letales: Es el segundo máximo artillero del plantel cruzado (solo por detrás de Fernando Zampedri) registrando 16 goles y 9 asistencias en 32 partidos disputados.

El mercado de fichajes de mitad de temporada amenaza con desarmar la estantería en la precordillera. Mientras Universidad Católica marcha como firme escolta de Colo Colo en el Campeonato Nacional y se ilusiona en los octavos de final de la Copa Libertadores, desde las oficinas de Cruzados miran de reojo las tentadoras ofertas que comienzan a rondar a sus principales figuras.

Si hace algunas semanas el ruido venía desde el otro lado de la cordillera, hoy la amenaza cruzó directamente el Atlántico. Justo Giani, el atacante que se transformó en la gran revelación ofensiva de la Franja desde su llegada proveniente de Aldosivi, entró en el radar de un elenco histórico del fútbol europeo. Su versatilidad táctica y una condición clave en su nacionalidad lo posicionan como uno de los nombres más atractivos para dar el gran salto a Italia.

Qué club de Italia busca el fichaje de Justo Giani y por qué lo quieren

Según reveló el portal especializado TransferFeed, la escuadra que puso sus ojos en la figura de la UC es la histórica Sampdoria. El cuadro genovés se encuentra en una profunda reestructuración de su plantilla en la Serie B y ven en el nacido en Quilmes la pieza perfecta para potenciar su ofensiva.

“La Sampdoria ha puesto sus ojos en Justo Giani en su búsqueda de nuevos atacantes para reemplazar a los jugadores que se marcharán. El delantero argentino es descrito como un jugador versátil que puede desempeñarse en ambas bandas”, detalló el citado medio.

A su buen presente goleador se suma un factor administrativo que resulta irresistible para los clubes europeos: Giani posee pasaporte italiano. Esto significa que no ocuparía plaza extracomunitaria, lo que le abre las puertas de par en par en el mercado del Viejo Continente. Este interés se suma a los sondeos previos que el jugador ya había recibido desde el fútbol argentino, donde equipos como San Lorenzo de Almagro y Argentinos Juniors monitorean su situación.

Hasta cuándo tiene contrato Justo Giani con Universidad Católica

En medio de los rumores, la postura en la precordillera es de cautela, pero respaldada por un blindaje legal. El atacante tiene contrato vigente con Universidad Católica hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, el vínculo incluye una cláusula para extender su estadía por tres temporadas más, una renovación que la dirigencia cruzada y el entorno del jugador esperan cerrar pronto.

Hace algunas semanas, el propio Giani abordó el ruido del mercado y dejó clara su postura: “Estoy feliz en el club, en este país y la gente es muy amena. Estoy encontrando una versión mía que no estaba teniendo y esta faceta más goleadora me llegó acá. Lo que se dice de Argentina o de afuera, yo me mantengo al margen, de eso se encarga mi representante”, sentenció.

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