Universidad Católica recibe a Deportes Copiapó este sábado 4 de julio desde las 20:30 horas en el Claro Arena por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Chile 2026. El partido será transmitido en vivo por la señal de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

¿Quién transmite U Católica vs Copiapó por la Copa Chile 2026?

El duelo entre Universidad Católica y Deportes Copiapó por la Copa Chile será transmitido por TNT Sports Premium en la TV de pago y en HBO Max a través de streaming.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs Copiapó por la Copa Chile 2026?

Universidad Católica vs Deportes Copiapó se enfrentan este sábado 4 de julio a las 20:30 horas en el Claro Arena por la fecha 5 del Grupo B de la Copa Chile 2026.

Fecha: Sábado 4 de julio

Hora: 20:30 horas

Estadio: Claro Arena

Árbitros de U Católica vs Copiapó

Árbitro: Rodrigo Carvajal

1er asistente: Diego Gamboa

2do asistente: Felipe Jara

4to árbitro: Fernando Véjar

¿Cómo llegan U Católica y Copiapó?

Universidad Católica llega a este compromiso en un gran momento. Los cruzados han ganado todos sus partidos en la fase de grupos de la Copa Chile y ya abrocharon su clasificación a la siguiente fase. Su último partido fue un triunfo por 2-1 sobre Everton de Viña del Mar en condición de local.

Por su parte, Deportes Copiapó viene de dos derrotas dolorosas en el certamen, ambas por 3-0. Actualmente marchan en el tercer puesto del Grupo B con 4 puntos, por lo que necesitan sumar si quieren seguir avanzando en el torneo.

La última vez que se vieron las caras fue el pasado 20 dej unio, cuando la UC se impuso por 3-0 en el Estadio Luis Hermosilla.

Formaciones de U Católica vs Copiapó

Formación de U Católica

Darío Melo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L’Huillier; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Formación de Copiapó

Leyton; Suárez, Ortiz, Zamorano, Palacios, Ledezma, Sáez, Santander, Filla, Rojas y Pérez. DT: Héctor Almandoz.

U Católica vs Copiapó minuto a minuto