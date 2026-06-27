Universidad Católica sigue con su gran rendimiento en cancha y vuelve a cosechar una victoria en la Copa Chile 2026. En esta ocasión el equipo dirigido por Daniel Garnero remontó por 4-2 a San Luis de Quillota en el Estadio Claro Arena, en un encuentro marcado por la tempranera apertura del marcador de la visita y la jerarquía de la ofensiva cruzada para remontar el resultado.
Con este resultado, Universidad Católica es líder exclusivo del Grupo B con 9 unidades, es decir puntaje perfecto. El escolta de grupo es Everton que ostenta 4 puntos y el tercero Deportes Copiapó con la misma cantidad que los ruleteros. Por su parte, San Luis es colista con solamente 2 puntos en tres partidos disputados.
Los goles de Católica vs San Luis por la Copa Chile 2026
La sorpresa se instaló tempranamente en el Estadio Claro Arena, ya que a los 3′ minutos del primer tiempo un córner de San Luis de Quillota terminó en gol de Luis Muñoz, quien marcó de cabeza el primer gol de la jornada.
Ante el gol de la visita, Universidad Católica adelantó sus líneas en busca de la igualdad y la encontró a la brevedad, ya que a los 29′ minutos Justo Giani habilitó con un pase preciso a Fernando Zampedri. El Toro quedó mano a mano ante Nicolás Peranic y anotó el empate de los locales.
Los Cruzados no sacaron el pie del acelerador y se fueron al descanso en ventaja, ya que a los 33′ minutos nuevamente Giani habilitó, pero en esta ocasión a Diego Corral, quien cruzó el remate para el segundo de Católica.
En el segundo tiempo, Católica salió a la cancha con la intención de asegurar el marcador con más goles. Su recompensa llegó a los 52′ minutos, tras un gran pase de Zuqui que dejó solo ha Bernardo Cerezo quien remató solo en el área para el tercero.
La goleada cruzada se zanjó a los 82′ minutos del complemento, tras un tiro de esquina que no pudo despejar la defensa de la escuadra visitante, Branco Ampuero apareció con un remate inatajable para Peranic, y marcó el cuarto de Universidad Católica.
Sin embargo, cuando el marcador parecía cerrado llegó un centro al área que Vicente Bernedo no logró despejar. Tras la salida en falso, el balón impactó en Bernarndo Cerezo e ingresó en propia puerta.
Estadísticas de Católica vs San Luis
- Fernando Zampedri 29′
- Diego Corral 33′
- Bernardo Humberto Cerezo Rojas 52′
- Branco Ampuero 82′
- Luis Muñoz 3′
- Summary
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- Match Stats
- Team Stats
Bernedo
Humberto
Cerezo
Rojas
Ampuero
Ignacio
Díaz
L’Huillier
Zuqui
Farías
Martínez
Corral
Zampedri
Giani
- Entrenador
-
0Daniel Garnero
- Bench
-
4Ignacio Pérez
-
10Matias Palavecino
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13Alfred Canales
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15Cristian Cuevas
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20Jhojan Valencia
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22Martín Alejandro Gómez
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27Darío Melo
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43Amaro Pérez
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44José Salas
Peranic
Meza
Muñoz
Zamorano
Durán
Muñoz
Catalán
Torres
Bustos
Pastenes
Parada
- Entrenador
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0H. Suazo
- Bench
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7Sergio Andrés Vergara Sáez
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8Carlos Gael Acosta Zavala
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9Ochoa
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12Fernando Abarzúa
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28M. Guerra
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32Alonso Alamett Villegas Munita
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35Juan Ignacio Tello
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38Benjamin Meneses
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40Kevin Velozo
¿Cuándo vuelven a jugar Católica y San Luis?
Universidad Católica tendrá que ponerse al día con el Grupo B de la Copa Chile 2026, ya que enfrentará a Everton por el duelo pendiente de la fecha 2 del certamen. El choque entre Cruzados y Ruleteros se disputará este martes 30 de junio a partir 20:30 horas en el Estadio Claro Arena.
Por su parte, San Luis de Quillota también deberá enfrentar a Everton, pero por la fecha 5 de la competencia. El choque entre Canarios y Ruleteros se disputará el próximo sábado 4 de julio a las 16:00 horas en el Estadio Lucio Fariña.