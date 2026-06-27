Universidad Católica sigue con su gran rendimiento en cancha y vuelve a cosechar una victoria en la Copa Chile 2026. En esta ocasión el equipo dirigido por Daniel Garnero remontó por 4-2 a San Luis de Quillota en el Estadio Claro Arena, en un encuentro marcado por la tempranera apertura del marcador de la visita y la jerarquía de la ofensiva cruzada para remontar el resultado.

Con este resultado, Universidad Católica es líder exclusivo del Grupo B con 9 unidades, es decir puntaje perfecto. El escolta de grupo es Everton que ostenta 4 puntos y el tercero Deportes Copiapó con la misma cantidad que los ruleteros. Por su parte, San Luis es colista con solamente 2 puntos en tres partidos disputados.

Los goles de Católica vs San Luis por la Copa Chile 2026

La sorpresa se instaló tempranamente en el Estadio Claro Arena, ya que a los 3′ minutos del primer tiempo un córner de San Luis de Quillota terminó en gol de Luis Muñoz, quien marcó de cabeza el primer gol de la jornada.

Ante el gol de la visita, Universidad Católica adelantó sus líneas en busca de la igualdad y la encontró a la brevedad, ya que a los 29′ minutos Justo Giani habilitó con un pase preciso a Fernando Zampedri. El Toro quedó mano a mano ante Nicolás Peranic y anotó el empate de los locales.

Los Cruzados no sacaron el pie del acelerador y se fueron al descanso en ventaja, ya que a los 33′ minutos nuevamente Giani habilitó, pero en esta ocasión a Diego Corral, quien cruzó el remate para el segundo de Católica.

En el segundo tiempo, Católica salió a la cancha con la intención de asegurar el marcador con más goles. Su recompensa llegó a los 52′ minutos, tras un gran pase de Zuqui que dejó solo ha Bernardo Cerezo quien remató solo en el área para el tercero.

La goleada cruzada se zanjó a los 82′ minutos del complemento, tras un tiro de esquina que no pudo despejar la defensa de la escuadra visitante, Branco Ampuero apareció con un remate inatajable para Peranic, y marcó el cuarto de Universidad Católica.

Sin embargo, cuando el marcador parecía cerrado llegó un centro al área que Vicente Bernedo no logró despejar. Tras la salida en falso, el balón impactó en Bernarndo Cerezo e ingresó en propia puerta.

Estadísticas de Católica vs San Luis

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 4
Universidad Católica
27/06/2026 20:00
4
2
Half Time : 2 1
Tiempo Completo San Carlos de Apoquindo Stadium – Santiago de Chile
San Luis
  • Fernando Zampedri 29′
  • Diego Corral 33′
  • Bernardo Humberto Cerezo Rojas 52′
  • Branco Ampuero 82′
  • Luis Muñoz 3′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
90 + 4 ‘
San Luis
Gol en propia puerta : Branco Ampuero
83 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Martín Alejandro Gómez
82 ‘
Universidad Católica
Gol : Branco Ampuero
80 ‘
San Luis
Tarjeta amarilla : Ignacio Meza
77 ‘
San Luis
Sustitución : Carlos Gael Acosta Zavala
70 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Alfred Canales
69 ‘
San Luis
Sustitución : Sergio Andrés Vergara Sáez
69 ‘
San Luis
Sustitución : Kevin Velozo
64 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Matias Palavecino
64 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Cristian Cuevas
56 ‘
San Luis
Sustitución : Ochoa
52 ‘
Universidad Católica
Gol : Bernardo Humberto Cerezo Rojas
46 ‘
San Luis
Sustitución : Alonso Alamett Villegas Munita
46 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Jhojan Valencia
41 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Fernando Zuqui
33 ‘
Universidad Católica
Gol : Diego Corral
32 ‘
San Luis
Tarjeta amarilla : S. Parada
31 ‘
San Luis
Tarjeta amarilla : Joel Torres
29 ‘
Universidad Católica
Gol : Fernando Zampedri
27 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Branco Ampuero
3 ‘
San Luis
Gol : Luis Muñoz
[ +4 ‘ ] Goal! The score is now 4-2.
[ +4 ‘ ] Goal! An own goal by Branco Ampuero Vera makes it 4-2.
Goal! Branco Ampuero Vera scores, making it 4-1.
Goal! The score is now 3-1.
Goal! The score is now 2-1.
Goal! The score is now 1-1.
Goal! The score is now 0-1.
Universidad Católica
4-3-3
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Bernardo Humberto Cerezo Rojas 28
Bernardo
Humberto
Cerezo
Rojas
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Juan Ignacio Díaz 26
Juan
Ignacio
Díaz
N. L'Huillier 39
N.
L’Huillier
Fernando Zuqui 8
Fernando
Zuqui
Agustín Farías 5
Agustín
Farías
Jimmy Martínez 14
Jimmy
Martínez
Diego Corral 25
Diego
Corral
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
Justo Giani 7
Justo
Giani
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Garnero
  • Bench
  • 4
    Ignacio Pérez
  • 10
    Matias Palavecino
  • 13
    Alfred Canales
  • 15
    Cristian Cuevas
  • 20
    Jhojan Valencia
  • 22
    Martín Alejandro Gómez
  • 27
    Darío Melo
  • 43
    Amaro Pérez
  • 44
    José Salas
San Luis
4-4-2
N. Peranic 1
N.
Peranic
Ignacio Meza 3
Ignacio
Meza
Luis Muñoz 6
Luis
Muñoz
Diego Zamorano 16
Diego
Zamorano
Vicente Durán 4
Vicente
Durán
N. Muñoz 13
N.
Muñoz
D. Catalán 34
D.
Catalán
Joel Torres 5
Joel
Torres
G. Bustos 22
G.
Bustos
F. Pastenes 21
F.
Pastenes
S. Parada 10
S.
Parada
  • Entrenador
  • 0
    H. Suazo
  • Bench
  • 7
    Sergio Andrés Vergara Sáez
  • 8
    Carlos Gael Acosta Zavala
  • 9
    Ochoa
  • 12
    Fernando Abarzúa
  • 28
    M. Guerra
  • 32
    Alonso Alamett Villegas Munita
  • 35
    Juan Ignacio Tello
  • 38
    Benjamin Meneses
  • 40
    Kevin Velozo
3
Esquinas
7
5
Remates fuera de objetivo
10
11
Tiros Totales
12
120
Ataques
136
45
Ataques peligrosos
66
50
% de Posesión de Balón
50
107
Caja fuerte para pelotas
104
5
Fuera de juego
3
4
Objetivos
2
8
Intentos de gol
7
11
Tiros libres
15
8
Faltas
7
2
Disparos Bloqueados
5
5
Sustituciones
5
14
Saques de banda
17
3
Asistencias
1
2
Tarjetas amarillas
3
6
Disparos a puerta
2
3
Lesiones
1
Last Confrontations
UC 4 – 2 SAN 27/06/2026
UC 2 – 3 SAN 03/04/2025
SAN 2 – 1 UC 01/02/2025
UC 2 – 1 SAN 22/09/2018
SAN 1 – 1 UC 29/04/2018

¿Cuándo vuelven a jugar Católica y San Luis?

Universidad Católica tendrá que ponerse al día con el Grupo B de la Copa Chile 2026, ya que enfrentará a Everton por el duelo pendiente de la fecha 2 del certamen. El choque entre Cruzados y Ruleteros se disputará este martes 30 de junio a partir 20:30 horas en el Estadio Claro Arena.

Por su parte, San Luis de Quillota también deberá enfrentar a Everton, pero por la fecha 5 de la competencia. El choque entre Canarios y Ruleteros se disputará el próximo sábado 4 de julio a las 16:00 horas en el Estadio Lucio Fariña.

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