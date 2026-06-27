Universidad Católica sigue con su gran rendimiento en cancha y vuelve a cosechar una victoria en la Copa Chile 2026. En esta ocasión el equipo dirigido por Daniel Garnero remontó por 4-2 a San Luis de Quillota en el Estadio Claro Arena, en un encuentro marcado por la tempranera apertura del marcador de la visita y la jerarquía de la ofensiva cruzada para remontar el resultado.

Con este resultado, Universidad Católica es líder exclusivo del Grupo B con 9 unidades, es decir puntaje perfecto. El escolta de grupo es Everton que ostenta 4 puntos y el tercero Deportes Copiapó con la misma cantidad que los ruleteros. Por su parte, San Luis es colista con solamente 2 puntos en tres partidos disputados.

Los goles de Católica vs San Luis por la Copa Chile 2026

La sorpresa se instaló tempranamente en el Estadio Claro Arena, ya que a los 3′ minutos del primer tiempo un córner de San Luis de Quillota terminó en gol de Luis Muñoz, quien marcó de cabeza el primer gol de la jornada.

Ante el gol de la visita, Universidad Católica adelantó sus líneas en busca de la igualdad y la encontró a la brevedad, ya que a los 29′ minutos Justo Giani habilitó con un pase preciso a Fernando Zampedri. El Toro quedó mano a mano ante Nicolás Peranic y anotó el empate de los locales.

Los Cruzados no sacaron el pie del acelerador y se fueron al descanso en ventaja, ya que a los 33′ minutos nuevamente Giani habilitó, pero en esta ocasión a Diego Corral, quien cruzó el remate para el segundo de Católica.

En el segundo tiempo, Católica salió a la cancha con la intención de asegurar el marcador con más goles. Su recompensa llegó a los 52′ minutos, tras un gran pase de Zuqui que dejó solo ha Bernardo Cerezo quien remató solo en el área para el tercero.

La goleada cruzada se zanjó a los 82′ minutos del complemento, tras un tiro de esquina que no pudo despejar la defensa de la escuadra visitante, Branco Ampuero apareció con un remate inatajable para Peranic, y marcó el cuarto de Universidad Católica.

Sin embargo, cuando el marcador parecía cerrado llegó un centro al área que Vicente Bernedo no logró despejar. Tras la salida en falso, el balón impactó en Bernarndo Cerezo e ingresó en propia puerta.

Estadísticas de Católica vs San Luis

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 Universidad Católica 4 2 Half Time : 2 1 Tiempo Completo San Carlos de Apoquindo Stadium – Santiago de Chile San Luis Fernando Zampedri 29′

Diego Corral 33′

Bernardo Humberto Cerezo Rojas 52′

Branco Ampuero 82′ Luis Muñoz 3′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 90 + 4 ‘ San Luis Gol en propia puerta : Branco Ampuero 83 ‘ Universidad Católica Sustitución : Martín Alejandro Gómez 82 ‘ Universidad Católica Gol : Branco Ampuero 80 ‘ San Luis Tarjeta amarilla : Ignacio Meza 77 ‘ San Luis Sustitución : Carlos Gael Acosta Zavala 70 ‘ Universidad Católica Sustitución : Alfred Canales 69 ‘ San Luis Sustitución : Sergio Andrés Vergara Sáez 69 ‘ San Luis Sustitución : Kevin Velozo 64 ‘ Universidad Católica Sustitución : Matias Palavecino 64 ‘ Universidad Católica Sustitución : Cristian Cuevas 56 ‘ San Luis Sustitución : Ochoa 52 ‘ Universidad Católica Gol : Bernardo Humberto Cerezo Rojas 46 ‘ San Luis Sustitución : Alonso Alamett Villegas Munita 46 ‘ Universidad Católica Sustitución : Jhojan Valencia 41 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Fernando Zuqui 33 ‘ Universidad Católica Gol : Diego Corral 32 ‘ San Luis Tarjeta amarilla : S. Parada 31 ‘ San Luis Tarjeta amarilla : Joel Torres 29 ‘ Universidad Católica Gol : Fernando Zampedri 27 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Branco Ampuero 3 ‘ San Luis Gol : Luis Muñoz [ +4 ‘ ] Goal! The score is now 4-2. [ +4 ‘ ] Goal! An own goal by Branco Ampuero Vera makes it 4-2. Goal! Branco Ampuero Vera scores, making it 4-1. Goal! The score is now 3-1. Goal! The score is now 2-1. Goal! The score is now 1-1. Goal! The score is now 0-1. Universidad Católica Universidad Católica 4-3-3 1 Vicente

Bernedo 28 Bernardo

Humberto

Cerezo

Rojas 19 Branco

Ampuero 26 Juan

Ignacio

Díaz 39 N.

L’Huillier 8 Fernando

Zuqui 5 Agustín

Farías 14 Jimmy

Martínez 25 Diego

Corral 9 Fernando

Zampedri 7 Justo

Giani Entrenador

0 Daniel Garnero

Bench

4 Ignacio Pérez



10 Matias Palavecino



13 Alfred Canales



15 Cristian Cuevas



20 Jhojan Valencia



22 Martín Alejandro Gómez



27 Darío Melo



43 Amaro Pérez



44 José Salas

San Luis San Luis 4-4-2 1 N.

Peranic 3 Ignacio

Meza 6 Luis

Muñoz 16 Diego

Zamorano 4 Vicente

Durán 13 N.

Muñoz 34 D.

Catalán 5 Joel

Torres 22 G.

Bustos 21 F.

Pastenes 10 S.

Parada Entrenador

0 H. Suazo

Bench

7 Sergio Andrés Vergara Sáez



8 Carlos Gael Acosta Zavala



9 Ochoa



12 Fernando Abarzúa



28 M. Guerra



32 Alonso Alamett Villegas Munita



35 Juan Ignacio Tello



38 Benjamin Meneses



40 Kevin Velozo

3 Esquinas 7 5 Remates fuera de objetivo 10 11 Tiros Totales 12 120 Ataques 136 45 Ataques peligrosos 66 50 % de Posesión de Balón 50 107 Caja fuerte para pelotas 104 5 Fuera de juego 3 4 Objetivos 2 8 Intentos de gol 7 11 Tiros libres 15 8 Faltas 7 2 Disparos Bloqueados 5 5 Sustituciones 5 14 Saques de banda 17 3 Asistencias 1 2 Tarjetas amarillas 3 6 Disparos a puerta 2 3 Lesiones 1 Last Confrontations UC 4 – 2 SAN 27/06/2026 UC 2 – 3 SAN 03/04/2025 SAN 2 – 1 UC 01/02/2025 UC 2 – 1 SAN 22/09/2018 SAN 1 – 1 UC 29/04/2018

¿Cuándo vuelven a jugar Católica y San Luis?

Universidad Católica tendrá que ponerse al día con el Grupo B de la Copa Chile 2026, ya que enfrentará a Everton por el duelo pendiente de la fecha 2 del certamen. El choque entre Cruzados y Ruleteros se disputará este martes 30 de junio a partir 20:30 horas en el Estadio Claro Arena.

Por su parte, San Luis de Quillota también deberá enfrentar a Everton, pero por la fecha 5 de la competencia. El choque entre Canarios y Ruleteros se disputará el próximo sábado 4 de julio a las 16:00 horas en el Estadio Lucio Fariña.