Universidad Católica y San Luis de Quillota se ven las caras este sábado 27 de junio a las 20:00 horas en el Claro Arena por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Chile 2026. El partido se transmitirá en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite U Católica vs San Luis por la Copa Chile 2026?

El compromiso entre Universidad Católica y San Luis de Quillota por el Grupo B de la Copa Chile será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs San Luis por la Copa Chile 2026?

Universidad Católica vs San Luis de Quillota se miden este sábado 27 de junio a las 20:00 horas en el Claro Arena por la Copa Chile 2026.

Fecha: Sábado 27 de junio

Hora: 20:00 horas

Estadio: Claro Arena

Árbitros de U Católica vs San Luis

Árbitro: Piero Maza

1er asistente: Alejandro Molina

2do asistente: Carlos Poblete

4to árbitro: Claudio Díaz

¿Cómo llegan U Católica vs San Luis?

Universidad Católica llega a este duelo en un gran momento. Los cruzados suman seis victorias consecutivas y en la Copa Chile 2026 han ganado los dos duelos que han disputado, por lo que son los líderes absolutos de su zona.

Por su parte, San Luis viene de igualar 2-2 en su visita a Everton de Viña del Mar y se encuentra en el tercer lugar del grupo con 2 unidades, por lo que saldrá al Claro Arena en busca de su primer triunfo en la competencia.

La última vez que ambos equipos se cruzaron fue el 3 de abril de 2025, cuando los canarios se impusieron por 3-2 como visitantes en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Formaciones de U Católica vs San Luis

Formación de U Católica

Darío Melo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L’Huillier; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Formación de San Luis

Nicolás Peranic; Ignacio Meza, Vicente Durán, Joel Torres, Cristian González; Guillermo Madrigal, Luis Muñoz, Gamal Plaza; Diego González, Gonzalo Bustos y Sebastián Parada. DT: Humberto “Chupete” Suazo

U Católica vs San Luis minuto a minuto