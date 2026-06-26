Universidad Católica y San Luis de Quillota se ven las caras este sábado 27 de junio a las 20:00 horas en el Claro Arena por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Chile 2026. El partido se transmitirá en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.
¿Quién transmite U Católica vs San Luis por la Copa Chile 2026?
El compromiso entre Universidad Católica y San Luis de Quillota por el Grupo B de la Copa Chile será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs San Luis por la Copa Chile 2026?
Universidad Católica vs San Luis de Quillota se miden este sábado 27 de junio a las 20:00 horas en el Claro Arena por la Copa Chile 2026.
- Fecha: Sábado 27 de junio
- Hora: 20:00 horas
- Estadio: Claro Arena
Árbitros de U Católica vs San Luis
- Árbitro: Piero Maza
- 1er asistente: Alejandro Molina
- 2do asistente: Carlos Poblete
- 4to árbitro: Claudio Díaz
¿Cómo llegan U Católica vs San Luis?
Universidad Católica llega a este duelo en un gran momento. Los cruzados suman seis victorias consecutivas y en la Copa Chile 2026 han ganado los dos duelos que han disputado, por lo que son los líderes absolutos de su zona.
Por su parte, San Luis viene de igualar 2-2 en su visita a Everton de Viña del Mar y se encuentra en el tercer lugar del grupo con 2 unidades, por lo que saldrá al Claro Arena en busca de su primer triunfo en la competencia.
La última vez que ambos equipos se cruzaron fue el 3 de abril de 2025, cuando los canarios se impusieron por 3-2 como visitantes en el Estadio Bicentenario de La Florida.
Formaciones de U Católica vs San Luis
Formación de U Católica
Darío Melo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L’Huillier; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.
Formación de San Luis
Nicolás Peranic; Ignacio Meza, Vicente Durán, Joel Torres, Cristian González; Guillermo Madrigal, Luis Muñoz, Gamal Plaza; Diego González, Gonzalo Bustos y Sebastián Parada. DT: Humberto “Chupete” Suazo
U Católica vs San Luis minuto a minuto
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