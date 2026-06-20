Universidad Católica extiende su buen presente en la temporada, y esta vez fue en su debut por la Copa Chile 2026, en su visita a Deportes Copiapó. El encuentro entre el León de Atacama y los Cruzados terminó con resultado favorable para la visita por 0-3, dando su arranque en la competencia con el pie derecho.

Con este resultado, Deportes Copiapó se mantiene como líder del Grupo B con 4 unidades, mientras que Universidad Católica es escolta con 3 puntos. Cabe destacar que el León de Atacama ya ha disputado tres encuentros en la competencia, mientras que los Cruzados recién tuvieron su debut copero. El grupo también está integrado por Everton, que no ha debutado, y San Luis, que posee una unidad.

Los goles de Copiapó vs U Católica por la Copa Chile 2026

Universidad Católica implementó su juego en el terreno de juego en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, y encontró la apertura del marcador a los 21’ minutos del primer tiempo. Fernando Zampedri tocó el balón y dejó sólo fuera del área a Matías Palavecino, quien con un zurdazo preciso marcó el primero de los Cruzados.

Para el segundo tiempo, los Cruzados arrancaron con todo, y extendieron su ventaja a los 52’ minutos, tras una habilitación de Daniel González que dejó completamente solo a Fernando Zampedri frente a frente de Nicolás Temperini. El Toro no perdonó y marcó el segundo de Católica.

Para cerrar el encuentro, Fernando Zampedri hizo la pausa en el área, espero el momento justo y tiró un centro preciso para que Clemente Montes conectara de cabeza y marcara el tercero de los Cruzados.

Estadísticas de Copiapó vs Católica

Copa – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 Deportes Copiapó 0 3 Half Time : 0 1 Finalizado Universidad Católica Nozomi Kimura 87′ Matias Palavecino 21′

Matias Palavecino 21′ Fernando Zampedri 52′

Fernando Zampedri 52′ Clemente Montes 79′ Summary

Team Stats 87 ‘ Deportes Copiapó Tarjeta roja : Nozomi Kimura 79 ‘ Universidad Católica Gol regular : Clemente Montes 52 ‘ Universidad Católica Gol regular : Fernando Zampedri 21 ‘ Universidad Católica Gol regular : Matias Palavecino Last Confrontations DEP 1 – 4 UNI 25/09/2024 UNI 1 – 0 DEP 27/04/2024 UNI 2 – 2 DEP 02/12/2023 UNI 4 – 1 DEP 14/05/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Copiapó y Católica?

Deportes Copiapó volverá a la acción el próximo viernes 26 de junio por la fecha cuatro de la Copa Chile 2026, donde tendrán que viajar para visitar a Everton. El duelo entre Ruleteros y el León de Atacama se disputará en el Estadio Sausalito a partir de las 19:00 horas.

Por su parte, Universidad Católica jugará este martes 23 de junio por la fecha 1 que tiene pendiente de la misma competencia, e igualmente será ante Everton. El choque entre Ruleteros y Cruzados se disputará en el Estadio Sausalito a partir de las 20:30 horas.