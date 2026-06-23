Datos Clave Partido: Everton vs Universidad Católica Transmisión: TNT Sports Premium y HBO Max Horario: Martes 23 de junio, 20:30 horas

Everton y Universidad Católica animan uno de los duelos fuertes de la jornada en la Copa Chile 2026, en un cruce válido por el Grupo B que se jugará en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Los Cruzados llegan con ventaja tras golear 3-0 a Deportes Copiapó en su estreno, mientras que los Ruleteros vienen de igualar 2-2 ante San Luis y necesitan hacerse fuertes en casa para no ceder terreno en la pelea por la clasificación.

¿Qué canal transmite Everton vs U Católica EN VIVO?

El partido entre Everton y Universidad Católica por Copa Chile será transmitido por TV de pago y streaming en Chile.

TV de pago:

TNT Sports Premium

Streaming:

HBO Max

Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Everton vs Universidad Católica?

Everton vs U Católica se juega este martes 23 de junio a las 20:30 horas de Chile.

Fecha : Martes 23 de junio de 2026

: Martes 23 de junio de 2026 Hora : 20:30 horas de Chile

: 20:30 horas de Chile Estadio : Sausalito, Viña del Mar

: Sausalito, Viña del Mar Torneo: Copa Chile 2026

El encuentro corresponde al Grupo B, donde Deportes Copiapó, Universidad Católica, San Luis y Everton buscan avanzar a la siguiente ronda.

¿Dónde ver Everton vs U Católica ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por streaming a través de HBO Max.

Para ver el duelo, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma. Además, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium en TV de pago.

¿Dónde ver GRATIS Everton vs Universidad Católica?

Everton vs U Católica no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido se podrá ver por TNT Sports Premium y HBO Max. También podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

Formación de Everton vs U Católica

Everton: Esteban Kirkman; Cristopher Barrera, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Lucas Soto, Valentín Vidal, Alan Medina, Benjamín Berríos, Emiliano Ramos; y Cristian Palacios.

DT: Walter Ribonetto.

Everton viene de empatar 2-2 ante San Luis en el Estadio Sausalito, en un partido donde marcó por medio de Nicolás Montiel y Julián Alfaro, pero no logró sostener la ventaja. Ahora necesita ganar como local para meterse de lleno en la pelea del Grupo B.

Universidad Católica: Darío Melo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L’Huillier; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri.

DT: Daniel Garnero.

La UC llega con el impulso de su estreno copero, donde derrotó 3-0 a Deportes Copiapó en el norte. Los goles de Matías Palavecino, Clemente Montes y Fernando Zampedri dejaron a los Cruzados con tres puntos y una diferencia de gol importante.

Árbitros para Everton vs Universidad Católica

El árbitro principal del partido será Diego Flores Seguel.

Árbitro: Diego Flores Seguel

Asistente 1: Juan Serrano Santibáñez

Asistente 2: Eric Pizarro Riquelme

Cuarto árbitro: Francisco Gilabert Morales

La designación arbitral tendrá a Diego Flores como juez central en un partido que puede ser clave para ordenar la pelea del Grupo B.

¿Cómo llegan Everton y U Católica por Copa Chile?

Universidad Católica llega en buen momento. El equipo de Daniel Garnero goleó 3-0 a Deportes Copiapó en su estreno y quedó con tres puntos en solo un partido disputado, además de una diferencia de gol favorable.

El cuadro cruzado, además, viene con una racha positiva en sus últimos encuentros y buscará confirmar ese envión en una visita exigente al Estadio Sausalito.

Everton, en tanto, necesita reaccionar como local. El equipo viñamarino empató 2-2 ante San Luis en su debut y quedó con una unidad, por lo que una victoria ante la UC lo dejaría nuevamente metido en la pelea por los primeros lugares.

El duelo también tiene peso porque ambos llegan con poco margen en un grupo corto, donde cada punto puede ser determinante para avanzar a la siguiente ronda.

¿Cómo está el Grupo B de Copa Chile?

El Grupo B de Copa Chile está integrado por Deportes Copiapó, Universidad Católica, San Luis y Everton.

Ranking – Cup Grp. B – 2026/2026 # Team Pts P W D L Diff GF GA 1 Deportes Copiapó Deportes Copiapó 4 3 1 1 1 -6 2 4 2 Universidad Católica Universidad Católica 3 1 1 0 0 3 3 0 3 San Luis San Luis 2 3 0 2 1 -5 3 4 4 Everton CD Everton CD 1 1 0 1 0 -2 2 2

Universidad Católica puede quedar líder del Grupo B si gana en Viña del Mar, mientras que Everton necesita sumar de a tres para alcanzar la línea de Deportes Copiapó y prender la lucha por la clasificación.

¿Cuál es el historial reciente entre Everton y Universidad Católica?

Everton y Universidad Católica ya se enfrentaron este año por la Liga de Primera, con un empate 2-2 en el Estadio Claro Arena.

En los últimos cruces también aparecen triunfos cruzados, como el 3-0 de Universidad Católica sobre Everton en octubre pasado, además de partidos con varios goles en ambos arcos.

Ese historial reciente anticipa un duelo abierto en Sausalito, con una UC que llega golpeando fuerte en ataque y un Everton obligado a responder ante su gente por la Copa Chile.