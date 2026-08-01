Concepción y U Católica se enfrentan por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2026, en un duelo que toca los dos extremos de la tabla. Los penquistas son penúltimos con 17 puntos y pelean por escapar del descenso, mientras que los Cruzados marchan segundos con 27 unidades y no quieren resignarse a perder la lucha por el título con Colo Colo, pese a que están a lejanos 12 puntos.

El presente, eso sí, contradice a la tabla: el León de Collao llega con cuatro victorias consecutivas (contando Liga de Primera y Copa Chile), y la UC, con dos partidos sin ganar (también en ambos torneos). En la primera rueda, los cruzados se impusieron 2-0 en el Claro Arena.

¿Dónde ver EN VIVO Concepción vs U. Católica?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs U. Católica?

Fecha: Domingo 2 de agosto

Domingo 2 de agosto Hora: 12:30 horas

12:30 horas Estadio: Ester Roa Rebolledo (Concepción)

Árbitros de Concepción vs U. Católica

Árbitro: Diego Flores

1er asistente: José Retamal

2do asistente: Wladimir Muñoz

4to árbitro: Rodrigo Carvajal

VAR: Piero Maza

AVAR: Eric Pizarro

¿Cómo llegan Concepción vs U. Católica?

Concepción vive su mejor momento del año bajo la conducción de Fernando Díaz. El León de Collao viene de vencer 2-0 a O’Higgins en el Ester Roa y encadena cuatro triunfos al hilo, con una sola derrota en sus últimos ocho encuentros. Ese envión ya lo tenía en la Copa Chile, donde avanzó a octavos de final como líder de su grupo. Aun así, la urgencia sigue: está en zona de descenso.

U Católica, en cambio, busca frenar su bajón. El equipo de Daniel Garnero empató 3-3 con Deportes La Serena en el Claro Arena y acumula dos partidos sin ganar, luego del inesperado 4-0 que le propinó San Luis en la Copa Chile. Esos resultados cortaron una racha de nueve victorias consecutivas.

Formaciones de Concepción vs U. Católica

Posible formación de Deportes Concepción: Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fusto Grillo, Dilan Varas; Mario Sandoval, Misael Dávila; Matías Cavalleri, Jorge Henríquez, Ethan Espinoza; Joaquín Larrivey. DT: Fernando Díaz.

Posible formación de U. Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhohan Valencia; Diego Corral, Cristian Cuevas, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.