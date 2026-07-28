Datos Clave Denuncia: U Católica sancionó a cinco hinchas por cometer incidentes en el empate ante La Serena. Los hechos: Cuatro fanáticos fueron acusados de lanzar objetos a la cancha y uno de incitar a la violencia. Sanciones: Todos recibieron derecho de admisión. Los castigos van desde los 4 hasta los 6 años.

El pasado sábado, Universidad Católica no lo pasó bien en su primer partido de la segunda rueda del Campeonato Nacional, donde lograron rescatar un agónico empate frente a Deportes La Serena.

Sin embargo, el sufrimiento de la UC también se trasladó fuera de la cancha. Esto porque Cruzados denunció algunos incidentes en el Claro Arena, los cuales derivaron en severas sanciones para los responsables.

U Católica denuncia incidentes en el Claro Arena

A través de un comunicado, la dirigencia denunció que cinco hinchas incurrieron en actos que implican sanciones. Se trata de cuatro fanáticos de La Serena y un aficionado de la Franja. En concreto, cuatro de ellos fueron acusados de lanzar objetos al campo de juego, mientras que el otro por incitar a la violencia.

“El Claro Arena es un espacio de respeto y nuestro llamado siempre es a no cometer actos que impliquen sanciones individuales o colectivas”, señaló el conjunto universitario.

El Claro Arena es un espacio de respeto y nuestro llamado siempre es a no cometer actos que impliquen sanciones individuales o colectivas.



En el partido del pasado sábado, entre Universidad Católica y Club Deportes La Serena, se produjeron situaciones que implicaron sanciones a… — Universidad Católica (@Cruzados) July 28, 2026

¿Qué sanciones recibieron los hinchas por parte de U Católica?

A raíz de los incidentes anteriormente mencionados, a todos los involucrados se les aplicó derecho de admisión, por lo que no podrán ingresar a los estadios del fútbol chileno hasta que cumplan la sanción.

A los cuatro hinchas de La Serena denunciados por lanzar objetos al campo de juego se les aplicó 6 años de castigo, mientras que el fanático de Universidad Católica fue sancionado por 4 años.

“La medida comunicada recae en 4 hinchas de Club Deportes La Serena y uno de Universidad Católica, respondiendo a nuestro compromiso institucional para velar siempre por la seguridad de todos quienes asisten al Claro Arena”, informó la UC.