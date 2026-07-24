Universidad Católica y Deportes La Serena se enfrentan este sábado 25 de julio a las 20:00 horas por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Los cruzados terminaron la primera rueda en el segundo lugar con 26 puntos, a diez del líder Colo Colo. Por su parte, los granates se encuentran en el duodécimo puesto con 18 unidades y buscarán acercarse a zona de clasificación a copas internacionales.

¿Quién transmite U Católica vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026?

El duelo entre Universidad Católica y Deportes La Serena será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs La Serena por el Campeonato Nacional 2026?

Universidad Católica recibe a Deportes La Serena este sábado 25 de julio a las 20:00 horas en el Claro Arena por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Sábado 25 de julio

Hora: 20:00 horas

Estadio: Claro Arena

Árbitros de U Católica vs La Serena

Árbitro: José Cabero

1er asistente: Alejandro Molina

2do asistente: Emilio Bastías

4to árbitro: Cristian Galaz

VAR: Diego Flores

AVAR: Eric Pizarro

¿Cómo llegan U Católica y La Serena?

Universidad Católica viene de caer por 4-0 ante San Luis de Quillota en su último partido de la Copa Chile, resultado que cortó una racha de nueve victorias al hilo. En el torneo, en tanto, el último cruce de la UC fue una victoria aplastante por 5-1 sobre Universidad de Concepción.

Deportes La Serena, en tanto, viene de dos derrotas consecutivas, las cuales la dejaron en el tercer lugar del Grupo C de la Copa Chile y sin opciones de avanzar a octavos de final. Mientras que en el Campeonato Nacional su último partido fue un empate 1-1 ante Audax Italiano.

Formaciones de U Católica vs La Serena

Formación de U Católica

Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Nicolás L’Huillier; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Martín Gómez, Fernando Zampedri y Justo Giani. DT: Daniel Garnero.

Formación de La Serena

José Ignacio Tapia; Joaquín Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Yahir Salazar; Gonzalo Escalante, Bastián Sandoval, Sebastián Díaz; Matías Pinto, Ángelo Henríquez, Felipe Chamorro. DT: Felipe Gutiérrez.

U Católica vs La Serena minuto a minuto