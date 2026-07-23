Datos Clave Sin refuerzos: U Católica aún no suma incorporaciones para la segunda parte del año. Motivo: José María Buljubasich, gerente deportivo del club, explicó que los precios del mercado están muy altos. Próximo partido: La UC volverá a saltar a la cancha este sábado a las 20:00 horas ante La Serena por el Campeonato Nacional.

Universidad Católica continúa sin sumar refuerzos. Los cruzados, que enfrentarán el Campeonato Nacional, la Copa Chile y los octavos de final de la Copa Libertadores en la segunda parte del año, aún no tienen caras nuevas, situación que tiene preocupados a sus hinchas.

Respecto a esta situación habló el gerente deportivo del club, José María Buljubasich, quien reveló el principal motivo por el que aún tienen incorporaciones pese a las grandes exigencias que tienen por delante.

El motivo por el que U Católica no ha sumado refuerzos

Buljubasich conversó con Radio ADN, donde explicó cuál ha sido la principal dificultad a la que se han enfrentado en la búsqueda de jugadores en el presente mercado.

“Una de las razones por las cuales no hemos contratado a nadie hasta ahora es que, cuando golpeas la puerta de los clubes, los números por un préstamo, una venta, y los salarios de los jugadores, son demasiados altos”, dijo el ‘Tati’.

En ese contexto, el exportero reveló cuál sería la consecuencia de reforzarse con jugadores con sueldos muy altos. “Si traes a un futbolista que no está jugando en otro equipo y le vas a pagar más que a los jugadores que están acá, que te llevaron a octavos de final en Copa Libertadores, también es un problema. Eso puede romper un grupo”, señaló.

La fórmula que complica a U Católica en el mercado

Sin embargo, el alto salario de los futbolistas no es el único inconveniente que complica a Universidad Católica en la presente ventana de transferencias. Esto porque Buljubasich también contó que no ha sido sencillo concretar el arribo de futbolistas mediante préstamos.

“Si es un préstamo, los clubes te piden lo que gana el jugador y te piden que le pagues al jugador los meses de sueldo que le deben. Entonces, las desventajas que tenemos son demasiado grandes en ese sentido”, sentenció.

¿Cuándo juega U Católica?

Universidad Católica volverá a la acción este sábado 25 de julio a las 20:00 horas cuando reciba a Deportes La Serena en el Claro Arena por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026.