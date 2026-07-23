Datos Clave Católica busca en Europa: Los Cruzados ponen sus ojos en joven cortado en Europa. No será considerado: Los Cruzados buscarán un préstamo, debido a que el defensor no será considerado en su club. El complejo presente del defensor: En la temporada solo ha disputado un partido, en los demás se quedó en la banca de suplentes.

Universidad Católica es uno de los tres equipos chilenos que aún siguen con vida en competencias internacionales, al clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Esto conlleva a que el calendario de la segunda rueda de los Cruzados será más exigente que el resto de equipos a nivel nacional, por lo que en el mercado de fichajes se ven en la necesidad de buscar fichajes para reforzar la plantilla.

A pesar de su presente en los tres frentes de competencia, Universidad Católica no ha logrado concretar ningún fichaje, pero durante la última jornada se presentó un nombre interesante, ya que es chileno y juega en el viejo continente, pero no sería considerado por su equipo para el inicio de temporada en Europa, lo que le abre las puertas a una posible salida.

El fichaje europeo que busca Católica

Según información del medio Punto Cruzado, desde Universidad Católica tendrían en carpeta el nombre de Matías Pérez, joven defensor de 21 años que fue comprado por el Lecce durante la temporada pasada. El zaguero formado en Curicó Unido llegó como una apuesta el cuadro italiano, y no logró convencer al técnico Eusebio Di Francesco, por lo que no será considerado en su club.

Ante esta situación se abre una puerta interesante para los Cruzados, quienes buscarían un préstamo para contar con los servicios del seleccionado nacional Sub 20, debido a que el defensor cuenta con contrato hasta el año 2028 con los Lobos, quienes pagaron 500 mil euros por el 70% de su carta.

El medio citado no solamente destaca que la dirigencia cruzada ya tiene en carpeta a Pérez como posible refuerzo para la segunda parte de la temporada, sino que también apunta que su traspaso no sería prioridad, debido a que existen otros intereses por parte de Daniel Garnero en materia fichajes, “Es un hecho que el nombre de Matías Pérez está en carpeta de Cruzados, aunque sí es uno que interesa bastante, no es prioridad, más considerando que se busca primero un extremo derecho”.

Los números de Pérez en Italia

A pesar de ser uno de los nombres más destacados en la anterior ventana de fichajes, Matías Pérez no ha logrado consolidarse en el once titular del Lecce. En la temporada solo disputó un partido. Fue de visitante ante la Juventus en la igualdad por la cuenta mínima por la Serie A. El zaguero formado en Curicó Unido disputó 32′ minutos. El resto de la temporada estuvo en la banca de suplentes.