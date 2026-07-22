Datos Clave Separado del grupo: El entrenador Eusebio Di Francesco ordenó que el defensor abandone la pretemporada en Austria para integrarse al segundo grupo de entrenamiento en Italia. Números congelados: Desde su ingrato debut profesional frente a la Juventus (donde fue reemplazado a los 32 minutos del primer tiempo), el canterano de Curicó Unido fue suplente en 24 encuentros sin sumar minutos oficiales. Representación en jaque: Su inminente salida a préstamo dejaría a Chile sin jugadores en la máxima categoría italiana, tras el descenso de Felipe Loyola (Pisa) y la partida de Guillermo Maripán del Torino.

El calvario de Matías Pérez en el fútbol italiano sumó un nuevo y oscuro capítulo. El defensor de 21 años, mundialista Sub 20 con La Roja y actual único representante nacional en la máxima categoría peninsular, recibió la peor noticia posible en medio de la pretemporada del Lecce: fue formalmente “cortado” del primer equipo por decisión exclusiva del entrenador Eusebio Di Francesco.

El zaguero de 1,92 metros, que llegó al Calcio como una gran apuesta tras su explosión formativa en Curicó Unido, deberá buscar un nuevo destino de forma urgente, consolidando el difícil presente de los embajadores chilenos en Europa.

¿Por qué marginaron a Matías Pérez del Lecce en Italia?

La decisión técnica no es una sorpresa mayúscula, pero sí un golpe anímico letal. Durante su primera campaña, Pérez debió lidiar con constantes problemas físicos de adaptación, y cuando estuvo sano, la confianza del cuerpo técnico fue prácticamente nula.

De hecho, la prensa italiana expuso crudamente la situación actual del central. Según reveló La Gazzetta Dello Sport, el defensor “no seguirá trabajando con el plantel principal de Eusebio Di Francesco y se ha incorporado al segundo grupo de entrenamiento”. Para el prestigioso medio, “esta decisión supone un claro mensaje de cara a la nueva temporada”.

Ese mensaje se tradujo en que el chileno debió abandonar los trabajos físicos del equipo estelar en Austria, regresando a la península para entrenar con el grupo de jugadores descartados para la campaña 2026-2027.

El recuerdo de su ingrato debut ante la Juventus

La trayectoria de Pérez en Italia quedó marcada a fuego por un solo partido. En enero pasado, fue arrojado a la cancha como lateral derecho titular frente a la Juventus. Superado por el contexto táctico, fue reemplazado a los 32 minutos del primer tiempo.

“Tiene potencial en ese puesto; a veces se necesita valentía para arriesgarse (…) pero el partido nos llevó a hacer el cambio”, explicó en su momento Fabrizio del Rosso, ayudante técnico de Di Francesco. Tras ese día, el chileno fue al banco de suplentes en 24 oportunidades sin ingresar un solo segundo.

¿Qué pasará con el futuro de Matías Pérez en Europa?

Con el mercado de fichajes abierto, la misión es clara: encontrar una cesión que le permita recuperar la continuidad futbolística perdida. El zaguero mantiene un contrato de largo plazo con los Lobos hasta junio de 2028, club que invirtió más de 500 mil euros por el 70% de su carta.

“Las próximas semanas serán cruciales para encontrar una solución de traspaso que le permita continuar su carrera en otro club”, advirtió el portal partidario Calcio Lecce. De concretarse su salida, Chile se quedaría oficialmente sin representantes activos en la Serie A.