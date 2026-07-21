Datos Clave A La Roja Sub 23: Gabriel Maureira fue llamado al inicio del proceso para el Preolímpico 2027 Mientras tanto: Colo Colo sigue buscando arquero Son 25 jugadores: Los que llamó Nicolás Córdova para un microciclo en Juan Pinto Durán

Gabriel Maureira fue convocado a la Selección Chilena Sub 23 que iniciará su preparación para el Preolímpico 2027 que entregará dos cupos para el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Maureira es número puesto en este equipo tras sus buenas actuaciones en Colo Colo al reemplazar al lesionado Fernando de Paul. Pese a esto, Fernando Ortiz sigue buscando un portero de experiencia que venga a sumarse al Cacique, lo que para muchos puede significar que “tape” al golero nacido en Macul y que le quite confianza, mientras que otros señalan que necesita competencia fuerte para seguir potenciándose.

De todas maneras, la búsqueda no está surgiendo efecto, dado que se complicó la llegada de Santiago Mele por un cambio en las condiciones exigidas por el golero, en tanto que, lo de Vozinha parece haberse enfriado definitivamente.

La nómina de La Roja Sub 23 para el inicio del proceso del Preolímpico 2027

Arqueros: Gabriel Maureira (Colo Colo) y Christian Bravo (Huachipato)

Gabriel Maureira (Colo Colo) y Christian Bravo (Huachipato) Defensas: Martín Jiménez (Audax Italiano), Sebastián Arancibia (U. Católica), Ian Garguez (Palestino), José Movillo (O’Higgins), Bruno Torres (Colo Colo), Rodrigo Alarcón (U. Española), Lucas Velásquez (Huachipato) y Nicolás L’Huillier (U. Católica)

Martín Jiménez (Audax Italiano), Sebastián Arancibia (U. Católica), Ian Garguez (Palestino), José Movillo (O’Higgins), Bruno Torres (Colo Colo), Rodrigo Alarcón (U. Española), Lucas Velásquez (Huachipato) y Nicolás L’Huillier (U. Católica) Volantes: Flavio Moya (Limache), Joaquín Soto (U. La Calera), Lucas Avendaño (S. Wanderers), Joaquín Silva (S. Wanderers), Mario Sandoval (Audax Italiano), Agustín Arce (U. de Chile), Leandro Hernández (Colo Colo) y Cristóbal Ponce (S. Wanderers).

Flavio Moya (Limache), Joaquín Soto (U. La Calera), Lucas Avendaño (S. Wanderers), Joaquín Silva (S. Wanderers), Mario Sandoval (Audax Italiano), Agustín Arce (U. de Chile), Leandro Hernández (Colo Colo) y Cristóbal Ponce (S. Wanderers). Delanteros: Diego Corral (U. Católica), Vicente Álvarez (Limache), Ignacio Vásquez (U. de Chile), Emiliano Ramos (Everton), Pablo Rodríguez (Coquimbo Unido), Yastin Cuevas (Colo Colo) y Juan Francisco Rossel (U. Católica).

Esta convocatoria de 25 jugadores es para un microciclo de La Roja Sub 23 que se llevará a cabo a partir del lunes 27 de julio en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán bajo las órdenes del director técnico Nicolás Córdova.

¿Cuándo se juega el Preolímpico 2027?

El Preolímpico 2027 no tiene fecha ni sede confirmadas, aunque debe celebrarse entre enero y febrero del próximo año.

En la competición estarán presentes los 10 países de Conmebol: Chile, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Venezuela.