Datos Clave Sede con historia: La gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La pesadilla de 2016: En ese mismo césped, hace exactamente diez años, la Selección Chilena derrotó a la Albiceleste en la final de la Copa América Centenario. Guerra psicológica: Los medios españoles comenzaron a usar este negro antecedente para meterle presión al capitán argentino en la previa del partido por el título.

El fútbol siempre da revanchas, pero a veces exige regresar al lugar donde se sufrieron las peores heridas. Lionel Messi liderará a la Selección Argentina este domingo en la gran final del Mundial 2026 frente a España. Sin embargo, el escenario elegido para el desenlace destapó una caja de Pandora que la prensa europea no dudó en utilizar.

El duelo por el título planetario se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Para el mundo, es una maravilla arquitectónica; para el “10” argentino, es el sinónimo de su mayor trauma deportivo cortesía de la Generación Dorada de Chile.

España calienta la final: El “infierno” de Messi en Nueva Jersey

A sabiendas de la carga emocional que tiene el recinto, la prensa española comenzó a jugar su propio partido para desestabilizar al campeón del mundo. Desde el medio AS España, su redactor jefe, Aritz Gabilondo, sacó a relucir el colapso que sufrió el rosarino ante La Roja.

“Hace diez años, precisamente en el Metlife donde se juega la final ante España, perdió la Copa América y se derrumbó anunciando su retirada internacional“, disparó el periodista en la previa, tildando la experiencia en ese césped como el “infierno” personal del capitán albiceleste.

El análisis de los hispanos no se detuvo ahí, ahondando en el quiebre mental que significó chocar contra la muralla chilena: “El estadio en el que tanto sufrió y lloró, aquel en el que definitivamente se hundió porque entendía que no podía triunfar con Argentina como acostumbraba a hacerlo con el Barça, le recibe de nuevo con una dimensión completamente distinta”.

Copa América 2016: La noche que Chile retiró a Lionel Messi

Para entender el morbo, hay que retroceder al 26 de junio de 2016. Argentina llegaba a la final de la Copa América Centenario buscando venganza tras perder el título el año anterior en Santiago. Tras 120 minutos de tensión y un 0-0 inamovible, todo se definió desde los doce pasos.

Fue ahí donde el MetLife Stadium vio caer al gigante. Messi ejecutó el primer penal para su país y lo mandó por sobre el travesaño. Minutos después, Claudio Bravo le tapó el remate a Lucas Biglia y Francisco “Gato” Silva selló el histórico bicampeonato para Chile.

Mientras los chilenos daban la vuelta olímpica, las cámaras del mundo captaron a un Messi destruido, llorando desconsolado en el banco de suplentes. El golpe de gracia llegó en la zona mixta, cuando lanzó la frase que paralizó al planeta: “Ya está. Se terminó para mí la Selección”.

El giro de 180 grados: De las lágrimas ante Chile a la final del Mundial

Aunque su renuncia duró apenas un par de meses, el estigma del MetLife Stadium lo persiguió durante años. Hoy, el escenario es radicalmente opuesto. La “Pulga” regresa al lugar de su condena siendo campeón de América, campeón de la Finalissima, monarca vigente de Qatar 2022 y actual goleador del certamen con ocho tantos.

En España saben que enfrentan a una versión blindada del ídolo sudamericano, pero no pierden la fe en que los fantasmas de Nueva Jersey le jueguen una mala pasada. “Un giro de 180 grados que demuestra que Messi hizo bien al recular, y que en la vida siempre hay segundas oportunidades para quien se las trabaja”, sentenciaron desde Madrid.

En resumen

Lionel Messi volverá a pisar el MetLife Stadium de Nueva Jersey para disputar la final del Mundial 2026 ante España. La prensa europea aprovechó el escenario para recordarle su peor “infierno”: en ese mismo recinto, hace 10 años, perdió la final de la Copa América Centenario ante Chile. Tras fallar su penal y ver a La Roja coronarse bicampeona, el astro se derrumbó y renunció públicamente a la selección argentina.

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