Datos Clave Los Cafeteros a octavos: Colombia superó a Ghana por la mínima y clasificó a la siguiente fase del Mundial 2026. Colombia supera a Chile: Los Cafeteros consiguen una victoria más que La Roja en mundiales- El ránking definitivo: Chile no peligra su cuarto puesto, y es perseguido por Paraguay, Colombia y Perú.

Colombia dejó atrás ser apuntado como sorpresa en el Mundial 2026 y ya es catalogado como una de las selecciones más fuertes del certamen planetario. Tras vencer a Ghana en los dieciseisavos de final, los Cafeteros no solamente clasificaron a la siguiente fase, sino que desplazaron a La Roja de un ránking histórico entre selecciones Conmebol en Copas del Mundo.

Tras vencer por la mínima a la escuadra africana, Colombia llegó a los 12 triunfos en mundiales y superó a Chile, que consta con 11 victorias. Este suceso reabrió el debate de quién es el cuarto equipo más grande de la confederación sudamericana. A pesar de ello, el sueño cafetero está muy lejos de La Roja, debido a que la selección nacional a pesar de no estar presente hace doce años de citas mundialistas tiene un palmarés que respalda su puesto.

La Roja sigue siendo la cuarta de América

A pesar de no asistir a los últimos tres mundiales, Chile puede seguir considerándose como la cuarta selección más grande del continente, detrás de los tres campeones mundiales: Brasil, Argentina y Uruguay, en ese orden.

Las selecciones que entran al debate son Chile, Paraguay, Colombia y Perú, debido a que cada una de ellas consta con un palmarés destacado o con registros mundialistas memorables que pueden entrar en la conversación sobre quién queda a las puertas del podio de Conmebol.

La Roja cuenta con un podio mundialista, logrado en el Mundial de 1962 realizado en nuestras tierras, y además de dos Copas América, una de ellas que solo se celebra cada 100 años. A pesar de ser desplazada a la segunda selección con más victorias en mundiales, Chile cuenta con un palmarés y registro destacable a comparación de sus perseguidores, que no podrán alcanzar a la brevedad.

Detrás de Chile se encuentra Paraguay, quien se juega la vida esta jornada ante Francia en el Mundial 2026. La selección Albirroja cuenta con las Copas América de 1953 y 1979, pero su mejor participación de una cita mundialista fue el año 2010 siendo eliminado en cuartos de final. El hecho de que la selección paraguaya no cuente con un registro favorable en mundiales deja totalmente descartado de superar a La Roja en el ránking.

En la lucha por el sexto puesto están Colombia y Perú. Los Cafeteros solo cuentan con una Copa América, mientras que la Bicolor posee dos títulos continentales. El debate entre las dos selecciones es pareja, ya que ambas tienen como mejor actuación en mundiales haber alcanzado los cuartos de final. Si bien, Colombia puede seguir avanzando y estirar aún más la ventaja de victorias ante Chile en citas planetarias, el debate no cuenta con respaldo debido a su pequeño palmarés y registro positivo en mundiales.

Cabe destacar que México no ingresa en el debate al ser de otra confederación. Además, El Tri no ha ganado nunca una Copa América, y tampoco ha disputado un quinto partido en algún mundial, a pesar de haber organizado tres citas planetarias.

En resumen: