Datos Clave La Roja a Mega: La señal de TV abierta que transmitirá los partidos ¿Por cuánto tiempo?: Hasta el 2030 ¿Cuándo juega Chile?: Del 26 de septiembre al 6 de octubre con Canadá, EE.UU y México

La Selección Chilena anuncio su nueva casa televisiva: Mega transmitirá todos los partidos de La Roja en el camino al Mundial 2030, vínculo que fue anunciado durante este martes por la Federación de Fútbol de Chile.

Con esto quedan atrás ocho años consecutivos de Chilevisión al mando de las emisiones de los duelos del Equipo de Todos y vuelve al canal que tuvo los derechos en el camino para Rusia 2018.

¿Cuán empieza Mega a dar los partidos de La Roja?

De inmediato. Los próximos partidos de Chile en la fecha FIFA de septiembre y octubre ya serán transmitidos por Mega, así como también los que disputen la Sub 23, Sub 20, Sub 17 y La Roja Femenina, aunque esto no cuenta los compromisos de torneos Conmebol como Sudamericanos y Preolímpicos, ni tampoco Mundiales, a los que esta señal igual puede postular independiente de este acuerdo.

Los próximos partidos de La Roja

Chile enfrentará a los tres organizadores del Mundial 2026 (Canadá, Estados Unidos y México) en la próxima fecha FIFA que se disputará entre septiembre y octubre. Además, pretende cerrar un cuarto rival.

Canadá vs Chile. Toronto – Sábado 26 de septiembre

Estados Unidos vs Chile. St. Louis, Misuri – Martes 29 de septiembre

México vs Chile. California – Martes 6 de octubre

¿Quién relatará los partidos de Chile en Mega?

Aún no hay confirmación de quién será el relator que acompañará a Chile a través de Mega en el camino del Mundial 2030.

En los últimos años fue Claudio Palma y la vez anterior que estuvieron en Mega los derechos fue el “Trovador del Gol” Alberto Jesús López, pero hasta el momento no se ha confirmado el hecho.

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