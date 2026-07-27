Datos Clave Pablo Milad se desliga: Ratificó que el próximo directorio elegirá al nuevo DT de La Roja No dio nombres: Aunque se sabe que Manuel Pellegrini es el apuntado En noviembre se va Milad: Pero se buscan adelantar las elecciones

El presidente de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), Pablo Milad, dio a conocer nuevamente que no elegirá al nuevo director técnico de la Selección Chilena, sino que lo hará el próximo directorio.

Milad termina su mandato en noviembre de este año, aunque parte del directorio actual en Quilín busca adelantar las elecciones con el fin de apresurar la llegada de un nuevo estratega: todos los caminos apuntan a Manuel Pellegrini, pero la temporada en Europa ya está por comenzar y el Ingeniero sigue en Betis.

¿Qué dijo Pablo Milad sobre el nuevo DT de La Roja?

En diálogo con DSports, Pablo Milad señaló: “Hay un proceso que está realizando Felipe Correa, que es el el encargado de llevar el día de mañana al directorio. Las entrevistas que ha hecho ya ha estado en contacto, no te puedo relatar con quién ha hablado, porque es un proceso que se tiene que llevar con mucha cautela, porque puede condicionar el día de mañana, pero se va a llevar al nuevo directorio“.

“Yo nunca he elegido al técnico. Siempre se ha llevado a través del director deportivo una terna en la cual se explica cada una de las características, digamos, de cada uno de los de los técnicos, y ahí se da a conocer después posteriormente una vez que se elige, digamos, pero por sugerencia siempre ha sido la costumbre del director deportivo”, sentenció.

¿De qué depende la llegada de Pellegrini a Chile?

Algunas versiones indican que Manuel Pellegrini tiene ganas de venir a La Roja, pero siempre y cuando no esté el actual directorio liderado por Pablo Milad.

El Ingeniero tiene contrato hasta mediados de 2027 en Betis de España (equipo con el que disputará la Champions League), pero tiene una cláusula que le permite salir a una selección, aunque nunca ha ocurrido que el DT se vaya de un equipo habiendo empezado una temporada, salvo que lo hayan despedido.