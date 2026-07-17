Datos Clave Dardo a Chile: Ricardo Gareca analizó la clasificación de Argentina, destacando la buena relación con Perú. El mensaje: El Tigre aseguró que los trasandinos a los únicos que quieren es a los peruanos, excluyendo a los chilenos. Relación: El estratega tuvo un paso para el olvido en nuestro país, firmando la peor campaña de La Roja en las Clasificatorias.

Ricardo Gareca sigue haciendo noticia desde Perú y esta vez fue con un dardo directo a Chile. El técnico argentino, quien dirigió a La Roja en las últimas Clasificatorias sudamericanas con la peor campaña histórica del seleccionado nacional, condujo un análisis del Mundial 2026 en el programa La Sustancia y lanzó una frase que no pasó desapercibida.

El sorpresivo dardo de Ricardo Gareca a Chile

El Tigre habló del ambiente que vivió durante la semifinal que clasificó a Argentina a la final del Mundial. “A los peruanos los escuché gritar el gol. Donde estoy alojado yo grité como loco, pero también escuché a mucha gente. Yo sé que los peruanos querían que Argentina ganara, puede haber unos poquitos que no, pero sé que la mayoría quería que Argentina llegara a la final”, señaló.

Fue en ese contexto donde llegó la frase que generó reacción en Chile. “A los peruanos, saben que los argentinos los queremos. A los únicos que queremos es a los peruanos y sé que ellos nos quieren”, dijo entre risas el Tigre, dejando a Chile completamente fuera de la ecuación de cariño entre países sudamericanos.

La relación de Ricardo Gareca con Chile

Ricardo Gareca dirigió a Chile entre 2023 y 2025, proceso que terminó con la peor campaña histórica de La Roja en las Eliminatorias. Su salida del cargo no estuvo exenta de roces e incluso envió un sorpresivo recado hace algunas semanas, asegurando que Chile está en un “período de poca paciencia”.

“Vino de una etapa muy linda, que ganó dos Copa América seguidas, tenían aspiraciones más importantes. Pero la realidad es que se fueron quedando y ahora están en un proceso de ansiedad, con el deseo de estar en momentos destacados que tuvieron. Por eso, se apuran y los procesos se interrumpen”, dijo en aquel entonces en conversación con DSports.

“Tiene que encontrar un cuerpo técnico que encuentre una línea de juego, que los respalden; si no, va a ser muy difícil”, completó.